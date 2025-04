Medvědice napadla turistu v polských horách, přežil se zraněním

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Calin Stan / Shutterstock Medvěd hnědý

V pohoří Bieszczady na jihovýchodě Polska medvědice napadla v lese turistu, který se přiblížil k ní a jejím dvěma mláďatům. Muž útok přežil, ale se zraněními musel být převezen do nemocnice. Jeho život je mimo nebezpečí, uvedla na svém webu televize TVN 24 s odvoláním na záchranáře."Muži se naštěstí podařilo z hrůzné situace dostat, ale byl silně pokousán a musel být rychle převezen na urgentní příjem v nemocnici ve městě Sanok," citovala stanice z komuniké záchranné služby. Nemocnice potvrdila, že pacienta přijala a že byl po ošetření ran hospitalizován. Klinika připomněla, že obdobný případ se odehrál jen před několika měsíci, a dodala, že získává určitou "specializaci" na tyto případy.

Časné jaro je obdobím, kdy jsou medvědi hladoví, podráždění a mimořádně nebezpeční, uvedla televize. Právě v tomto období brání své potomky a území. Setkání s nimi může skončit tragicky, poznamenala TVN 24. Připomněla také rady ochránců přírody, že člověk by neměl chodit do lesa sám a v žádném případě by se v něm neměl chovat tiše, ale naopak by měl dávat svou přítomnost najevo, aby medvědy či medvědice nezaskočil.

Slovenská policie dnes potvrdila, že smrt 59letého muže nedaleko Detvy na středním Slovensku skutečně způsobil medvěd. Muž byl podle médií nezvěstný od neděle, kdy se nevrátil z procházky. Jeho tělo se našlo v pondělí s těžkým zraněním hlavy v lesním porostu.

V reakci dnes slovenská vláda schválila rozsáhlý odstřel medvědů, v jehož rámci má být zabito 350 kusů. Za letošní rok je ze Slovenska hlášeno už několik případů napadení člověka medvědem. Loni na začátku října medvěd napadl houbaře v okrese Liptovský Mikuláš, pětapadesátiletý muž zraněním podlehl.

