Část Jeseníků by si podle aktivistů zasloužila status národního parku

Centrální část chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky by si podle Společnosti přátel Jeseníků zasloužila status národního parku, aby tamní unikátní příroda byla lépe chráněna. Petici za vznik národního parku na čtvrtině území CHKO Jeseníky v roce 2011 podpořilo 15 500 lidí, jednání s úřady ale poté kvůli změně vlády a rozsáhlé kůrovcové kalamitě vyzněla do ztracena. Diskuze o vyhlášení národního parku by mohla být oživena poté, co stát zřídí Národní park Křivoklátsko. ČTK to řekl předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík. Podle ministerstva životního prostředí (MŽP) ale vyhlášení národního parku (NP) Jeseníky není na pořadu dne, jelikož jesenická příroda je v režimu CHKO chráněna dostatečně.Přípravu NP Jeseníky podle Bačíka projednávalo v letech 2009 až 2013 v Jeseníkách několik delegací MŽP, dorazili tehdy i poslanci. Po diskuzi se zástupci obcí, ekologů i lesníků vznikly pod záštitou ministerstva podklady a dokumenty, a to včetně rámcového plánu péče o NP Jeseníky. "Návrh byl připraven tak, aby byl NP zřízen mimo zastavěná území obcí, na neobydleném území a rozvoj obcí a život lidí by probíhal podle stejných pravidel jako doposud," uvedl Bačík.

Plocha NP Jeseníky měla zabírat 25 procent nynější CHKO, tedy necelých 200 kilometrů čtverečních. Petici v roce 2011 podpořilo mnoho místních obyvatel i zástupci podnikatelské sféry a cestovního ruchu, proti vzniku parku se postavili někteří starostové a představitelé státního podniku Lesy ČR. Obávali se dopadu na život v Jeseníkách, pokud by se tam ochrana ještě zvýšila. "Příprava návrhu NP Jeseníky byla ale přerušena v důsledku rozpadu tehdejší vládní koalice a dlouholeté kůrovcové kalamity," podotkl Bačík.

Upozornil na to, že v českých podmínkách už není velký prostor pro vznik dalších národních parků. "Reálně přichází v úvahu Křivoklátsko a Hrubý Jeseník. Aktuální je nyní vyhlášení NP Křivoklátsko a pevně věřím, že se jej podaří odsouhlasit. Pak může přijít na řadu centrální a neobydlená oblast Hrubého Jeseníku, která si národní park nejen zaslouží, ale také jej nutně potřebuje pro zachování evropsky mimořádné přírody," podotkl.

CHKO Jeseníky byla zřízena v roce 1969. Podle aktivistů by vyhlášení NP zajistilo nejen větší ochranu přírody, ale i snadnější přístup ke státním a evropským financím. Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) je současná ochrana formou CHKO dostačující a není nutné uvažovat o zřízení NP Jeseníky. "Obecně při vyhlašování nových parků platí, že se jedná o poměrně složitý a časově náročný proces, který vyžaduje přípravu odborných podkladů, důkladné zhodnocení uvažovaného území z mnoha hledisek a aspektů a též věcnou diskuzi jak s laickou, tak odbornou veřejností včetně zástupců dotčeného regionu," řekla ČTK mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.

Nejstarším a zřejmě nejznámějším národním parkem v zemi je Krkonošský národní park. Největším národním parkem v ČR je NP Šumava, nejmladším NP České Švýcarsko a nejmenším NP Podyjí.

