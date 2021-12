Část odpadu z poškozené spalovny v Praze-Malešicích se vozí do spalovny u Plzně

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Spalovna odpadu v pražských Malešicích, kterou na konci října postihl požár, začala vozit malou část pražského směsného komunálního odpadu (SKO) do spalovny v Chotíkově u Plzně, kterou provozuje Plzeňská teplárenská. Požár v Malešicích částečně poškodil dvě ze čtyř spalovacích linek, které jsou odstaveny, čeká je dlouhodobá a nákladná oprava, a proto má pražská spalovna omezenou zpracovatelskou kapacitu. Jde o jednu soupravu se 30 tunami denně, řekl dnes ČTK mluvčí městské společnosti Pražské služby (PSAS) Radim Mana. Odpad by jinak putoval na skládky v okolí Prahy, v Chotíkově se z něj vyrobí elektřina a teplo.

PSAS tímto krokem řeší omezení kapacity a testují spolupráci při plánovaných odstávkách i případných omezeních. "Spolupráce nebude mít žádný vliv na likvidaci odpadu ze samotné Plzně a Plzeňského kraje, pro které ZEVO (zařízení pro energetické využívání odpadu) Plzeň prioritně slouží," uvedl Mana.

"Jsem rád, že se nám podařilo domluvit se se spalovnou ZEVO Plzeň a nemusíme tak odpad zbytečně skládkovat. Spalování je totiž rozhodně ekologičtější varianta," řekl náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN). Pražské služby podle Many předpokládají obnovení provozu na kapacitu před požárem ve druhé polovině příštího roku. "Pak bude ukončen i návoz do Chotíkova," uvedl. Pokud by PSAS k tomuto řešení nepřistoupily a nenavázaly spolupráci, tak by na skládkách skončilo o 8000 tun směsného komunálního odpadu více. Část odpadu z Prahy, který není kde energeticky využít, přesto musí kvůli chybějícím zpracovatelským kapacitám putovat na skládky.

Podle Many i mluvčí plzeňské teplárny Petry Siegerové je v odpadovém hospodářství nutné dodržovat hierarchii nakládání s odpadem, která jednoznačně upřednostňuje energetické využití oproti skládkování. "Spolupráce Pražských služeb a Plzeňské teplárenské tak naplňuje principy cirkulární ekonomiky a přispívá k ochraně životního prostředí. Skládkovaný odpad totiž uvolňuje velké množství metanu, skleníkového plynu jednadvacetkrát horšího než oxid uhličitý. A skládkování odpadů bude čím dál tím dražší," uvedl Mana.

Obě spalovny už dlouhodobě spolupracují, například na projektu využití škváry. PSAS v minulosti školily operátory z Plzně. "Na oplátku získal projektový tým, podílející se na generální obnově ZEVO Malešice, cenné informace o nové technologii ZEVO Plzeň. Díky nově nastavené kooperaci si obě společnosti otestují možnou součinnost během pravidelných odstávek nebo neočekávaných výpadků," dodali mluvčí.

V malešické spalovně hořelo 20. října. Nejvíce zasažená třetí linka měla necelé dva měsíce do uvedení do provozu po generální rekonstrukci. Prvotní odhady škod byly v nižších stovkách milionů korun.

reklama