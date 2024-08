Část případu týrání zvířat na jatkách v Hraběticích míří k odvolacímu soudu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Část případu týrání zvířat na jatkách v Hraběticích na Znojemsku míří k odvolacímu Krajskému soudu v Brně. Okresní soud ve Znojmě za týrání potrestal tři muže, jeden z nich se proti rozsudku odvolal. ČTK to řekla mluvčí brněnského soudu Klára Belkovová. Na zacházení se zvířaty na jatkách upozornil před dvěma lety zveřejněnými záběry spolek Zvířata nejíme. Zaměstnanci jatek na nich při vykládce z nákladních aut do prasat či krav kopali, dávali jim elektrošoky a radili si, jak seleti šlápnout na hlavu.Obžalobě čelili Jakub Krnáč, který tehdy na jatkách pracoval podle žalobce bez zaměstnaneckého poměru, a tehdejší zaměstnanci jatek Karel Chytka a Martin Sion. Krnáč, v předchozích letech opakovaně trestaný, jako jediný uvedl, že se cítí vinen, nerozporoval ani žádný důkaz. U znojemského soudu řekl, že svého jednání lituje. Zbylí dva obžalovaní se jednání u soudu neúčastnili, v přípravném řízení vinu popřeli.

Znojemský soud ve věci rozhodl v polovině dubna. Krnáč dostal pravomocně tříletý nepodmíněný trest vězení. Jde však o souhrnný trest, muž je už ve vězení za nesouvisející věc. Chytkovi soud uložil trest 2,5 roku podmíněně odložených na tři roky, Sionovi peněžitý trest 45 000 korun. Případem posledního obžalovaného se bude zabývat odvolací soud. Jednání ve věci je nařízeno na polovinu srpna.

Státní zástupce Pavel Toufar v obžalobě popsal skutky trojice z let 2020 až 2022. Podle něj surovým a trýznivým způsobem zacházeli se zvířaty při vykládce a jejich nahánění do objektu jatek, šlo o prasata domácí a tury domácí. Muži zvířata tloukli, v některých případech i zvířata neschopná pohybu, bili je tyčí do hlavy, kopali do nich, opakovaně je popoháněli elektrošoky. Pokud nemohlo zvíře chodit, odtáhli je lanem. Skutků se dopustili v několika popsaných případech Krnáč či Chytka sami či spolu nebo se Sionem.

Podle obhájkyň mužů, kteří vinu popřeli, nebylo prokázané, že by se dopustili trestného činu. Šlo podle nich maximálně o přestupek. Krnáčovi a Chytkovi hrozilo podle žalobce v přísnější sazbě až šest let vězení, Sionovi tři roky.

