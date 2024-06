Část přístavu v Antverpách uzavřeli kvůli ropné skvrně Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | studiobarcelona / Depositphotos Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Druhý největší evropský přístav v belgických Antverpách byl dnes nucen přerušit část provozu kvůli ropné skvrně šířící se z jedné z lodí. Přístav uzavřel zdymadlo a jeden z doků a pracuje na vyčištění vody a 20 lodí. Podle agentury Reuters to uvedla mluvčí přístavu."Snažíme se učinit vše, co je v našich silách, aby se ropa nerozšířila," uvedla mluvčí. Připustila, že skvrna zatím není zcela pod kontrolou. Ropa unikla z jedné z lodí, které nabíraly náklad v doku Deurganck. Přístav tento prostor uzavřel a skvrnu monitoruje za pomoci dronů. Uzavřeno bylo i zdymadlo Kieldrecht, které je podle médií největším zařízením svého druhu na světě. Lodě se s jeho pomocí díky vyrovnání vodních hladin dostávají z doků na otevřené moře. Mluvčí nespecifikovala, kolik ropy do vody uniklo ani kolik jí bylo ve zmíněné lodi. Kromě vody a dvou desítek plavidel je podle ní nutno vyčistit i přístavní zdi. Antverpy jsou po Rotterdamu největším evropským přístavem co do objemu odbaveného nákladu. Ročně jím projde přes 13 milionů kontejnerů, což je zhruba o milion méně než v nizozemském přístavu a o pět milionů více než ve třetím Hamburku. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



