Částečné zateplení mají v ČR tři čtvrtiny domů, komplexní by šetřilo víc energie

Částečné zateplení mají v Česku tři čtvrtiny rodinných domů postavených do roku 1970. Absence komplexního zateplení výrazně snižuje efektivitu dalších úsporných energetických opatření, přitom by mohlo až trojnásobně snížit spotřebu energie. Většina částečně zateplených domů má vyměněná okna s tepelně izolačním zasklením. Zateplenou střechu má pak každý čtvrtý rodinný dům a stěny 30 procent z nich. Vyplývá to z analýzy portálu datové žurnalistiky Česko v datech . Podle ní komplexní zateplení středně velkého domu může stát přes půl milionu korun. Kromě jiného vede také ke snižování produkce emisí. Na zateplování ministerstvo životního prostředí (MŽP) už dříve vyčlenilo dotační podporu v několika programech.

"Zatímco z rodinných domů postavených po roce 2015 mají už všechny alespoň nějaké zateplení, ty postavené do roku 1970 ho podle šetření Českého statistického úřadu Energo 2021 nemají z 26,3 procenta. Pro renovace, které mohou výrazně snížit spotřebu energií na vytápění, je tak stále prostor, a to navzdory tomu, že dlouhodobě podíl zateplených rodinných domů klesá. Mezi lety 2015 a 2021 se snížil přibližně o pět procentních bodů," uvedl Milan Mařík z Česka v datech.

Podle Pavla Zemeneho ze sdružení EPS ČR může komplexní zateplení středně velkého rodinného domu s plochou 150 metrů čtverečních stát kolem půl až tři čtvrtě milionu korun, záleží vždy na konkrétním stavu, možnostech a detailech budovy. Ředitelka profesního svazu Šance pro budovy Marta Gellová dodala, že komplexně zateplený rodinný dům stejných rozměrů, kde se vytápí plynem, ročně spotřebuje maximálně 12 megawatthodin. Nezateplený rodinný dům o stejné podlahové ploše průměrně spotřebuje na vytápění 40 megawatthodin za rok, tedy třikrát více.

Instalace fotovoltaiky může stát podle analýzy kolem 400 000 korun, ceny se ale opět mohou lišit dům od domu. Například ČEZ uvádí jako orientační dolní hranici investice 200 000 korun. Výše investice do tepelného čerpadla se pak odvíjí především od zvolené technologie, jde nicméně o nižší stovky tisíc.

Výrobce střešních oken Velux ve své analýze uvedl, že zateplování mimo jiné vede k menšímu objemu produkovaných skleníkových plynů. S odkazem na data Eurostatu uvedl, že jejich objem způsobený spalováním fosilních paliv v českých domácnostech od roku 2010 poklesl o 19 procent, průměr v EU je nicméně ještě o čtvrtinu nižší. Domácnosti jsou pak například zodpovědné za 23 procent celkové produkce emisí oxidu siřičitého.

MŽP v lednu uvedlo, že navýší podporu z programu Nová zelená úsporám (NZÚ), o kterou lze žádat na základní či dílčí zateplení. Na komplexní zateplování domů a bytů má pak sloužit také program Oprav dům po babičce. Z něj část peněz dostanou žadatelé předem formou nevratné dotace, zbytek si půjčí za výhodnější 3,5procentní úvěr. Výše úvěru se pak aktualizuje každý půlrok a může být poskytnut až do dvojnásobné výše podpory.

