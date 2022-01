Cen za krajinu přibývá. Jihomoravský kraj má svou

Zdroj | Adapterra Awards/Nadace Partnerství. Moravské Toskánsko – demonstrační ekofarma Petra Marady.

Jihomoravský kraj spustil včera1. ročník soutěže Cena za krajinu 2021 . Chce motivovat obce, zemědělce, soukromníky, neziskovky i jednotlivce k lepšímu hospodaření v krajině. Soutěž pro veřejnost začíná rovnou finálovým hlasováním, kterého se účastní deset projektů z 43 přihlášených.

„Potřebujeme příklady dobré praxe, abychom mohli inspirovat ostatní ale také sami sebe. Chceme dělat opatření, která mají pro krajinu skutečně význam. Kdo jiný by se měl o krajinu starat než kraj," uvedl hejtman Jan Grolich.

Lidé mohou z deseti finálových projektů vybrat projekt, který obdrží Cenu veřejnosti a s ní i odměnu 50 000 Kč. Hlasuje se zasláním sms zprávy do 31. ledna 2022. Na webu jsou vidět i průběžné výsledky.

Po jednou dni hlasování mají zatím největší podporu veřejnosti manželé Sečkovi z Moravského Písku, kteří hospodaří na 150 hektarech půdy, a to ekologicky. Třetinu jejich hospodářství tvoří krajinotvorné ovocné sady původních krajových odrůd, na další části půdy pěstují obilniny a pícniny a část jsou pastviny pro dobytek. Kromě hospodářství Sečkovi založili přírodní pásy a meze na obecních pozemcích, v roce 2021 vytvořili tři lokality s tůněmi a útočišti pro plazy.

Většina finalistů ale tvoří obce: Ořechov, který vytvořil mokřad se sedmi propojenými tůněmi, Šakvice, které v proměněné krajině u Novomlýnských nádrží obnovují lužní lesy, vybudovali tůně a sady, Kostelec u Kyjova, Vohančice, Vedrovice, Šardice, Blatnička, které všechny vytvářejí mezemi, remízky, tůněmi, sady nebo alejemi krajinu, která lépe zadržuje vody a vytváří prostor pro život rostlin i živočichů. Kromě obcí je mezi finalisty i okrašlovací spolek Mikulov a ekofarma Petra Marady.

Z těchto počinů vybere tři nejlepší projekty odborná komise složená z představitelů Jihomoravského kraje, Nadace Partnerství a Mendelovy univerzity v Brně. Výsledky vyhlásí do konce března. Jihomoravský kraj mezi vítěze rozdělí 230 tisíc korun – 1. místo bude oceněno 100 000, 2. místo 50 000 a 3. místo 30 000 korun.

„Projekty hodnotíme velmi komplexně. Jak ovlivňují celé povodí, jak zapadají do okolí nebo třeba i to, zda podporují druhovou rozmanitost naší krajiny. Cena veřejnosti je třešničkou na dortu, díky níž chceme do tématu vtáhnout všechny Jihomoravany a Jihomoravanky, protože věříme, že jim záleží na tom, jak bude náš kraj vypadat v budoucnu," uvedl náměstek pro oblast životního prostředí a předseda hodnotící komise Lukáš Dubec.

