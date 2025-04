Cenu za krajinu Jihomoravského kraje získá nově i výjimečná osobnost

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Zájemci mohou i letos přihlašovat uskutečněné projekty do čtvrtého ročníku soutěže Cena za krajinu Jihomoravského kraje. Nově lze navrhovat i osobnosti, které svým úsilím přispívají k obnově, ochraně a zdravému vývoji krajiny na jižní Moravě, informoval krajský mluvčí Martin Drozd.Cílem soutěže je oceňovat projekty, které pomáhají s adaptací na klimatickou změnu, zadržováním vody v krajině a podporou biodiverzity. Pořádá ji Jihomoravský kraj ve spolupráci s Nadací Partnerství, za účasti odborníků z Mendelovy univerzity a Agentury ochrany přírody a krajiny. Přihlašovat projekty lze do dvou kategorií, a to do komplexní, kdy jde o širší soubor opatření, například o obnovu celého území či krajinářské úpravy. Vítěz získá odměnu 100 000 korun.

Druhou kategorií jsou jednotlivá opatření, například obnova remízku, zatravnění polní cesty a podobně. Vítěz získá 50 000 korun. "Prostřednictvím této soutěže chceme inspirovat další obce, zemědělce, firmy i jednotlivce, aby se zapojili do aktivní péče o krajinu. Každý projekt, ať už je malý nebo velký, má svůj význam," uvedl radní pro životní prostředí Karel Podzimek (ODS).

Součástí soutěže je také cena veřejnosti ve výši 50.000 Kč, o které rozhodne veřejné on-line hlasování během srpna. Projekty je možné přihlašovat do 15. května.

Novou kategorií je osobnost krajiny, kdy kraj poprvé ocení výjimečné lidi, kteří dlouhodobě a s nasazením pečují o krajinu. Nominace může podat kdokoliv – soused, spolek, obec nebo třeba škola. Stačí zaslat jméno a krátké zdůvodnění, a to do 31. července.

V předchozích ročnících porota ocenila například obnovu lokálního biocentra v Běhařovicích, povodňový park Svratka nad Židlochovicemi, založení biocenter a biokoridorů v Šumicích či ekofarmu Petra Marady.

