Ceny ovčáckých psů v Británii trhají rekordy, stojí i půl milionu

Psi na ochrana stád jsou v Británii žádaní. Ilustrační snímek.

Ceny ovčáckých psů, kteří pomáhají chovatelům s péčí o stáda, v Británii v poslední době trhají rekordy. Naposledy se v online aukci mladá fena plemene border kolie z velšského Breconu prodala za 19.451 liber (přes 570.000 Kč). Přepsala tak nejvyšší cenu zaplacenou za ovčáckého psa, kdy kupec před čtyřmi měsíci za fenu stejného plemene zaplatil 18.900 liber (přes 550.000 Kč). Napsal o tom list The Times.

Obvyklá cena za vycvičeného ovčáckého psa s dobrým rodokmenem se pohybuje okolo 3000 liber (88.000 Kč). Podle expertů se ale může vyšplhat mnohem výš, zejména pokud má pes obzvláště kvalitní předky. Hodnotu zvířete zvyšuje i rivalita mezi zájemci, kteří začali aukce ve velkém využívat.

"Nevěděli jsme, jak tenhle způsob prodeje bude fungovat, ale funguje dobře. Vždycky natočíme sérii videí na facebook a youtube, aby lidé mohli vidět psy v různých situacích a mohli posoudit, co se jim nabízí," uvedl jeden z pořadatelů aukcí Kevin Evans.

Psi z britských ostrovů tak putují i do velice vzdálených míst. Například fena Meghan, která byla oním druhým nejdráže prodaným ovčáckým psem, zamířila na ranč v americké Oklahomě. Do aukcí se už ale zapojili i kupci z Kanady, Norska, Jihoafrické republiky či České republiky, napsal The Times.

