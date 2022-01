Češi s Němci postavili v Mali přehradu, slouží zemědělcům i proti povodním

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Češi společně s německou neziskovou organizací postavili v západomalijské obci Koungo přehradu. Místním lidem pomáhá se závlahou polí i při boji s povodněmi. Vodu zajistí pro více než 1200 lidí, sdělilo ČTK české velvyslanectví v Mali. Stavba přehrady je součástí projektu humanitární pomoci českého ministerstva zahraničních věcí, kterou vede společnost Člověk v tísni ve spolupráci s německou Welthungerhilfe a místními partnery. Vodní dílo je jedním ze čtyř, které společně v oblasti zbudovaly.

Provizorní hráz zadržovala nadbytek vody ze srážek u Koungo od roku 1982, kvůli opotřebení ale přestávala plnit svou funkci. V rámci humanitárního projektu byla postavena nová 136 metrů dlouhá hráz, přehrada má nyní při naplnění rozlohu asi deset hektarů a hloubku až tři metry. Na její stavbě se podíleli místní obyvatelé, kterým tak projekt zajistil přivýdělek.

Slouží zhruba pro 1200 lidí z vesnice Koungo, ale i například sezónním pastevcům a nomádům. "Místní komunita má možnost ovlivnit, jak moc bude přehrada využívaná. Pro přespolní mohou i nemusí cenu za vodu zvednout a tím si něco málo vydělat na chod vesnice," uvedl zástupce českého velvyslance v Mali Miroslav Bálint.

Přehrada byla původně dokončená již v červnu 2020, projektovaná byla na zadržení desetileté povodně. "Přehradní nádrž měla jednak vyřešit problém s ochranou před stále nevyzpytatelnějšími srážkami, užitek by z ní měli také místní zemědělci, zelináři a dobytkáři, kterým by prodloužila zemědělskou sezónu," poznamenal Jan Svitálek z Člověka v tísni. Následné silné přívalové deště ale dílo poničily. "Místní inženýři přehradu stavěli na maximální srážkové úhrny v místě za posledních deset let, což odpovídalo dosavadním technickým standardům v Mali. To, že hráz obrovské množství srážek nevydržela, je dobrou ilustrací toho, že se klima mění, přívalové deště nyní přicházejí daleko častěji a jsou intenzivnější," podotkl Svitálek.

Klimatické výkyvy jsou v Mali i v celém Sahelu stále znatelnější i podle Bálinta, který regiony vybrané pro stavbu přehrad kvůli představebním přípravám pravidelně navštěvoval. "Nepředvídatelný nárůst prudkých srážek má mimo jiné za následek velký úbytek zemědělské půdy, kterou by mohli zemědělci bez rizika využívat. To je pro místní obyvatele, jež se zemědělstvím převážně živí, devastující," uvedl.

Přehrada proto byla zpevněna a dokončena byla letos v létě. Kromě její výstavby česko-německý tým zalesnil okolí, podpořil zavádění šetrných zemědělských technik, vybavil zelinářské zahrady a proškolil místní zemědělce. Další tři podobná vodní díla vznikla v obcích Diankoute Kamara, Leya a Kadiaba Diala.

reklama