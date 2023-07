Česká firma Antees bude v Praze a Brně provozovat elektrické sdílené skútry

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Česká firma Antees bude v Praze a Brně od první poloviny července provozovat elektrické sdílené skútry. V obou městech bude mít 100 vozidel. Firma odkoupila několik set skútrů BeRider, jejichž provoz ukončila společnost Škoda Auto DigiLab ke konci května letošního roku.

Nově založená společnost Antees chce během prázdnin navýšit počet skútrů v Praze na 200. Firma se chce zaměřit na kurýry rozvážkových firem a na logistické firmy. "Jsme hluboce přesvědčeni, že sdílená mobilita má obzvláště ve větších městech svůj smysl," uvedl spolumajitel firmy Jan Kanta. Zakladatelé firmy vedli od roku 2020 českou pobočku blinkee.city, která nabízí elektrické sdílené skútry v několika evropských zemích. Podle Kanty startem nové značky Antees postupně končí česká pobočka blinkee.city. Uvedl, že i skútry této společnosti odkoupili. "Jestli blinkee.city v České republice bude provozovat někdo jiný, nevíme," dodal.

Podle spolumajitele Vojtěcha Kanty je cílem firmy cenově konkurovat osobnímu vlastnictví. "Cílíme tedy na to, aby se kurýr dostal s cenou za pronájem elektrického skútru na náklady za palivo ve vlastním voze," dodal s tím, že kurýři mají v ceně pronájmu i pojištění a mohou si skútr dobíjet zdarma ve všech veřejných dobíjecích stanicích. Skútry se budou moct nabíjet na všech dobíjecích stanicích. Podle Jana Kanty bude možné vypojit nabíjecí konektor i bez přiložení čipu. "Pokud náš skútr zbytečně zabírá místo v dobíjecí stanici, jiný uživatel stanice může skútr kdykoliv odpojit," dodal.

Kromě firemních zákazníků ale bude stále nabízet elektroskútry veřejnosti, a to skrze aplikaci, která fungovala se skútry BeRider. Cena za jednu minutu bude šest korun. Nabízet chce firma i dlouhodobý osobní pronájem.

Tmavě modré skútry Antees se od prvního srpna objeví také v Rumunsku, a to ve spolupráci s místní firmou ve formě franšízy. Česká společnost pak chce do konce roku expandovat na Slovensko a do Polska.

V Praze a Brně fungovaly do konce letošního května sdílené elektrické skútry BeRider. "Pro zajištění dalšího provozu se nám nepodařilo najít vhodného partnera," vysvětlila v květnu firma Škoda Auto DigiLab, která skútry provozovala, rozhodnutí ukončit činnost. V Praze i Brně fungují mimo skútry také sdílené elektrokoloběžky, elektrokola či elektroauta.

