Česká firma Dekonta plánuje na Ukrajině vyrábět mobilní úpravny vody

Česká sanační společnost Dekonta Holding plánuje prostřednictvím své dceřiné firmy IPR Aqua otevřít na Ukrajině závod na mobilní úpravny vody. Ve městě Stryj na západě země by měl zahájit výrobu během letošního roku. Napsal to server e15.cz . Dekonta s odstraňováním ekologických škod na Ukrajině způsobených ruskou vojenskou agresí pomáhá už nyní.

"Následkem ruského bombardování byly na Ukrajině zničeny celé oblasti a došlo i k závažnému poškození tamních vodovodů. Takže vlastně hned, jak invaze vypukla, tak jsme věděli, že v zemi bude nedostatek pitné vody," uvedl místopředseda představenstva Dekonta Holdingu Pavel Mothejl. Zejména staří lidé žijící v blízkosti válečné fronty jsou podle něj často závislí na dodávkách balené vody, která je dražší a je třeba ji do nebezpečných míst dopravit. V zemi je tak podle Mothejla silná poptávka po mobilních úpravnách, které dokážou vyčistit kontaminovanou vodu na pitnou.

V počáteční fázi Dekonta investuje do nové továrny jednotky milionů korun a bude zaměstnávat desítky převážně místních lidí, které by si ráda zaškolila v Česku. Do budoucna to nicméně může být mnohem více. Likvidace min, škod a znečištění životního prostředí na Ukrajině zřejmě potrvá celé dekády. "Úspěch našeho projektu bude samozřejmě hodně záviset na vývoji na frontě. Už teď je například problém sehnat na Ukrajině mužské pracovníky, protože mají strach z odvodů do armády a různě se schovávají, nechtějí se nikde legálně registrovat," podotkl šéf Dekonty.

Do Stryje ve Lvovské oblasti přilákala Dekontu podle serveru jiná česká firma, výrobce autodílů Time & Space. Ta už v zemi působí několik let a pokouší se v projektu SynergiFactory vytvořit na západě Ukrajiny klastr českých navzájem spolupracujících podniků.

Na Ukrajině je Dekonta aktivní od května 2022. Podle nedávné dohody například pomůže vyčistit od ropy pozemky a vodní zdroje v okolí obce Kalynivka poblíž Kyjeva. V minulosti firma prováděla sanace v rozbombardovaných městech v Bosně, Kuvajtu či ve Vietnamu.

