Česko by se mělo vyvázat z evropské Zelené dohody, řekl Zeman

Miroslav Vinkler 27.12.2021 07:06

Projev prezidenta jsem si poslechl a ta míra výhrad proti Zelenému údělu byla vytyčena velmi rázně.

Neřekl však nic jiného než co trvale v diskuzích na Ekolistu uvádím také, společně s mnoha dalšími.

Ekologie byla bohužel zneužita moderním zeleným náboženstvím, které jako opium ohlupuje všechny ,kterým je neustále podáváno.

EU skutečně silně připomíná středověkou katolickou církev, která pod záminkou spasení duše a ochrany pravé víry, prováděla věci za které se v moderní době musela omluvit.

Evropská komise pak připomíná bigotní římskou kurii a Evropský parlament nikasijský koncil ,který na věroučném základě společnost rozdělil na pravověrné (klimmalarmisty) a jimi zavržené heretiky (klimaskeptiky).



Novodobou biblí se stal zmiňovaný Zelený úděl a najdeme i fanatické věrozvěsty - Gréta a spol.



Jak vidíte , historie se po spirále skutečně opakuje , což už věděli ve starém Řecku.

Současnost není výjimkou a spíše bychom měli hledat příčiny tohoto abnormálního stavu společnosti. Jedno řešení mám.



Naši západní sousedé Němci se stále nevyrovnali s otázkou vlastní kolektivní viny za hrůzy zejména II. světové války ,kterou rozpoutali.

Proto se nyní snaží svým způsobem spasit svět neboť trauma války pro ně neskončilo kapitulací a nastolením míru v r. 1945. První zákony na ochranu životního prostředí , byť se tak nejmenovaly, lze vysledovat právě v nacistickém Německu.



"Dívám-li se na datum, rok 2000 jsme přežili. Dneska frčí oteplování a místo rozoraných celin a otočení toku Amur Darji, či co to bylo za řeku - a to byly, přátelé, mimořádně výstavní budovatelské (dnes by se řeklo ekologické) průsery, po kterých se dones bývalý jih bývalého SSSR včetně Aralského moře nevzpamatoval - máme dnes nové hity.

Ze stejné "intelektuální líhně".

V Brazílii se pěstuje kukuřice na palivo a vypalují pralesy, na kopcích se točí větrníky, aniž by někdo vymyslel skutečné baterie, do kterých by se ta idiotsky a draho vyrobená elektřina dala uskladnit, CO2 prý budeme cpát pod zem a na zadky krav dávat "prdící pytle".



A tak na závěr něco veselejšího, stejně si Češi ze všeho dělají prdel.



To přišel k prověrkám starý Pišta. Dříve Cikán, dnes Rom.

Předseda prověrkovém komise povídá:

"Tak, soudruhu Pišto, pověz nám, kdo to byli zakladatelé vědeckého komunismu?"

"Hej, súdruh predseda " zaradoval se Pišta: "To ja dobre viem. Boli to súdruhovia doktor Marx, doktor Engels, doktor Lenin."

"No dobře, Pišto," pochválil jej soudruh předseda, "velice dobře! Jen jsi to s těma doktorama trochu přehnal. Oni všichni nebyli doktoři…"

"Aj som si to ihneď myslel," zajásal Pišta: "Keby to byli naozaistný doktori, tak to najprv vyzkúšajú na zvieratách!"





/tak tohle uveřejnil již v r. 2008 Ing. Kožnar/

