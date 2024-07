Český projekt na ochranu velkých šelem získal evropské ocenění

Foto | Jana Kloučková Kudrnová / Hnutí DUHA Doposud se jinému českému projektu nepovedlo v soutěži uspět.

Dobrovolnická iniciativa Vlčí a Rysí hlídky, která se zaměřuje na ochranu vlků, rysů a medvědů, získala evropskou cenu The European Union’s Citizen Science Prize 2024. V projektu od skupiny Hnutí Duha Šelmy se dobrovolníci snaží ochraňovat tato zvířata více než 20 let. Iniciativa zároveň podporuje jejich soužití s lidmi a přináší vědecké poznatky.Oceněný projekt začal fungovat s cílem chránit velké šelmy před pytláctvím a sbírat data o jejich výskytu, a to třeba i sledováním jejich trusu nebo srsti. Za úkol má také zapojení místních obyvatel do sběru dat a vzdělávání lidí o velkých šelmách.

"Monitorovací program pro tři velké druhy šelem – vlky, rysy a medvědy – zapojuje mnoha způsoby místní komunity a poskytuje významné vědecké výsledky už od roku 2002. Také jeho modely komunikace a zapojení jej označují za pozoruhodný příklad toho, jak sdružit různé skupiny, jako jsou místní nadšenci do přírody, umělci, studenti nebo lovci," uvedla komise, která projekt ocenila.

Podle hnutí je obnova výskytu velkých šelem v evropské krajině náročná. Vyžaduje od lidí, aby tyto druhy tolerovali. Vlci, rysi a medvědi jsou podle ekologů nejen důležitou součástí lesních ekosystémů, ale také zdrojem mnoha místních konfliktů, zejména v regionech s vysokou hustotou hospodářských zvířat.

"Mnoho konfliktů pramení z předsudků, legend, dezinformací a strachu z neznámého. V oblastech, které byly v posledních letech osídleny velkými šelmami, nemají místní obyvatelé často osobní zkušenosti s těmito zvířaty. Proto je vzdělávání a zapojení veřejnosti klíčové," uvedla manažerka projektu Romana Uhrinová.

Mezi typické znaky velkých šelem patří to, že se pohybují po rozsáhlých teritoriích a jsou aktivní v noci. Kvůli tomu je odhad jejich početnosti nebo hustoty populace náročný. Správně vyškolení dobrovolníci jsou proto podle hnutí velkou pomocí.

Každoročně se mohou dobrovolníci zúčastnit třídenního úvodního semináře v několika oblastech, kde se velké šelmy vyskytují. Data v terénu se pak sbírají prostřednictvím menších monitorovacích akcí nebo individuálně po celý rok.

"Vědecká kvalita projektu je vysoká. Z dat, která odborníci sesbírali, vzešly nové poznatky. Ty se dokonce například publikovaly v prestižních časopisech jako Science, PloS ONE, Scientific Reports nebo Conservation Letters," řekl odborný garant projektu Miroslav Kutal, který působí jako akademický pracovník na Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně.

Přečtěte si také | Letošní mapování potvrdilo v Beskydech výskyt vlků a rysů. Přítomnost medvěda nezaznamenalo

The European Union’s Citizen Science Prize 2024 oceňuje, prezentuje a podporuje projekty, jejichž sociální a politický dopad napomáhá dalšímu rozvoji udržitelné společnosti v Evropě. Hnutí DUHA je česká environmentální nevládní organizace. Je českým členem největší mezinárodní federace ekologických organizací Friends of the Earth. Doposud se jinému českému projektu nepovedlo v soutěži uspět.

