Cesta k Pravčické bráně po odstranění balvanu nad ní je opět volná

Cesta k Pravčické bráně v Českém Švýcarsku je po odstranění balvanu nad ní opět volná. Dvacetitunový skalní masiv hrozil zřícením na stezku, která je od loňského rozsáhlého požáru jedinou přístupovou cestou k oblíbenému turistickému cíli. Odborníci na výškové práce včera kámen uvolnili a nechali pod dozorem spadnout. Po odklizení následků prací budou moci lidé k dominantě národního parku opět vyrazit. ČTK to řekl mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

Pravčická brána je přístupná po stezce od Tří Pramenů od 1. října loňského roku. Kvůli pracím v jejím okolí byl nyní režim takový, že od pondělí do čtvrtka se v terénu těžilo dřevo, od pátku do neděle sem mohli turisté. Minulý týden na cestu spadl obrovský buk, zcela zatarasil nejužší místo ve stoupání. "Kořenový systém vyvracejícího se buku destabilizoval velký skalní objekt, který tak představoval nebezpečí," uvedl Salov.

Správa parku proto povolala na pomoc se skalním blokem utrženým od masivu specializovanou firmu. Na místo dorazili čtyři muži včera ráno. Dva hlídkovali na cestě, dva se ve vysokém strmém kopci, na kterém leželo mnoho polámaného dřeva, pokoušeli uvolnit kámen. Na pátý pokus se jim to po čtyřech hodinách podařilo. "Bylo to velké, těžké a vysoko v terénu, takže práce náročná, ale jsme zvyklí," řekl ČTK Tomáš Zedník, který uskakoval před uvolněným blokem. "Vím, co si můžu dovolit," podotkl.

Oblečeni do ochranných obleků s helmou a brýlemi na hlavě se dva muži do výšky vydali s páčidly, motykami, sekerou. Přitom se museli jistit lany. "Odkopali jsme hromadu hlíny, odsekali kořeny, použili sílu a je to dole," řekl Zedník. Na cestu dopadla a roztříštila se jen část pískovcového balvanu. Další část se uvolnila a zůstala nad stezkou, vše musí najatá firma odstranit. "Pokud se to podaří do čtvrtka, cestu k Pravčické bráně znovu otevřeme," uvedl Salov. Do té doby bude vstup na stezku u Tří Pramenů hlídán. Místo průběžně kontrolují strážci parku.

Zájem o návštěvu Českého Švýcarska, které loni v červenci zasáhl největší požár v historii České republiky, je podle Salova velký. "Nahrává tomu mírný průběh zimy. Počasí je teď jako na podzim nebo na jaře, o víkendech na Pravčickou bránu míří mnoho turistů," uvedl mluvčí.

Hořet začalo v národním parku loni 24. července. Požár se rozšířil na 1060 hektarů a na jeho uhašení se podílelo 6000 hasičů. Policie požár vyšetřuje jako obecné ohrožení. Obyvatelé několika obcí se museli evakuovat, v osadě Mezná shořely tři domy.

