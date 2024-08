ČEVAK: Na stavbě D3 u Budějovic vypouštěli splašky do nádrže bez povolení

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Na stavbě dálničního obchvatu Českých Budějovic na D3 v těsné blízkosti tunelu Pohůrka dodavatelé stavby bez vědomí provozovatele kanalizace a bez povolení vypouštěli odpadní vody do otevřené vodní nádrže. ČTK to dnes řekl Jiří Lipold, technický ředitel společnosti ČEVAK, která provozuje vodovody a kanalizace.Obsah nádrže podle něj následně vypouštěli do kanalizace v ulici E. Beneše, rovněž bez vědomí provozovatele a povolení. Voda v nádrži hnila a objevil se bioplyn. Na zápach upozornili obyvatelé. Podle Jana Rýdla, mluvčího Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, bude ŘSD práci dodavatelských firem vyšetřovat. ŘSD ani ČEVAK firmy nejmenovaly.

Na zápach šířící se z kanalizace v neděli 4. srpna upozornili obyvatelé Suchého Vrbného na sociální síti. "Zástupci statutárního města oslovili společnost ČEVAK a požádali o prověření situace. Z něj vyplynulo, že dodavatelé stavby D3 v rozporu se stavebním povolením a projektovou dokumentací, bez vědomí provozovatele, společnosti ČEVAK, přečerpávali splaškové vody ze Srubce a Dobré Vody do otevřené vodní nádrže o rozloze 600 metrů čtverečních. Obsah nádrže následně vypouštěli do kanalizace v ulici E. Beneše, rovněž bez vědomí provozovatele a v rozporu s platnými povoleními,“ uvedl Lipold.

Dělníci na stavbě měli přeložit kanalizaci. „Příčinu zavinění šetříme, budeme přesně identifikovat jak a kdy došlo k technickému selhání, vyvodíme odpovědnost a z toho vyvodíme i potenciální sankce,“ řekl mluvčí ŘSD Rýdl.

"Nařídili jsme s okamžitou platností zastavit čerpání odpadní vody a zahájit vývoz obsahu nádrže v ulici U Křížku na čistírnu odpadních vod České Budějovice. Zde budou odpadní vody zlikvidovány v souladu s vodním zákonem,“ dodal náměstek českobudějovické primátorky Michal Šebek (ODS).

Odčerpávat odpadní vody z nádrže budou až do noci. Zaměstnanci společnosti ČEVAK ve spolupráci s městem také kontrolují možný výskyt plynu v kanalizaci v Suchém Vrbném.

