Chystaná novela legalizuje komerční chov zvířat, kritizuje ji unie zoologických zahrad

Unie českých a slovenských zoologických zahrad nesouhlasí s chystanou novelou zákona o zoologických zahradách. Podle ní by pomohla legalizovat doposud nezákonný komerční chov volně žijících zvířat a podpořila by tak nelegální aktivity a obchod se zvířaty. Novela totiž počítá se zavedením akreditovaných zařízení, jako jsou například zookoutky, pro která ale mají platit méně přísná pravidla než pro zoologické zahrady. ČTK to dnes sdělil prezident Unie českých a slovenských zoologických zahrad a ředitel olomoucké zoo Radomír Habáň. Organizace sdružuje 18 zoologických zahrad v Česku a na Slovensku."Na zamýšlená akreditovaná zařízení mají být kladeny podstatně nižší požadavky než na moderní licencované zoologické zahrady, jejichž posláním je především ochrana biodiverzity a druhů zvířat, vzdělávání veřejnosti i zapojení do vědecké činnosti. Zahrady ve svých chovech kladou důraz na welfare zvířat a podporují legislativní zpřísňování podmínek držení vybraných druhů volně žijících zvířat v lidské péči, především velkých kočkovitých šelem," uvedl Habáň. Nově připravovaná kategorie akreditovaných zařízení podle Habáně nebude muset toto poslání naplňovat. "Tím pádem se bude jednat o zařízení, v nichž mohou být chována zvířata především pro zábavu a za komerčním účelem. Proto vnímám tuto novelizaci jako výrazný krok zpět," uvedl.

Zástupci zoologických zahrad své výhrady k novele sdělili na společných setkáních zákonodárcům i představitelům ministerstva životního prostředí, Státní veterinární správy ČR a České inspekce životního prostředí. Vedení tuzemských zoo podle Habáně doufá, že chystaná novela v této podobě nebude schválena.

"Menší zookoutky, cirkusy, rodinné farmy nebo jiné atrakce, které ze zákona nemohou za návštěvu jejich zařízení inkasovat vstupné, hledají a nalézají způsoby, jak obejít zákon a finanční prostředky od návštěvníků vybírat, často ve formě příspěvků na krmení či jiných poplatků. Tato zařízení se nyní upínají k připravované novele, která se pokouší jejich dlouhodobě nelegální činnost legalizovat," upozornil ředitel liberecké zoo a člen hodnotící komise pro zoo David Nejedlo.

Zástupci zoo podle něj sami volají po přísnějších pravidlech pro zoologické zahrady, a to hlavně při získání nové či udržení již vydané licence na jejich provoz. "Přestože je jednou z podmínek udělení licence povinná realizace osvětové činnosti i zapojení do aktivní ochrany ohrožených druhů a jejich přirozených stanovišť, současná novela přesně nedefinuje, jakým způsobem a do jaké míry by měly být tyto aktivity zoologickými zahradami implementovány. To také způsobí, že úroveň osvětové, ochranářské i vědecké činnosti zůstane u řady zařízení nedostačující," dodal Nejedlo.

