Čína sníží o pětinu dotace na nové elektrické vozy

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Sino-German Urbanisation Partnership / Flickr.com Čína podporuje automobily na alternativní pohon, protože doufá, že se jí tak podaří snížit znečištění ovzduší a vytvořit domácí šampiony v automobilovém průmyslu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Čína v letošním roce sníží o pětinu dotace na nákup nových vozů s alternativním pohonem označovaných v zemi jako NEV (New Energy Vehicles). Do této skupiny spadají elektrické hybridní vozy, čistě elektrické vozy a vozy s vodíkovým pohonem. Oznámilo to čínské ministerstvo financí.

Čína je největším automobilovým trhem světa. Země si stanovila za cíl zvýšit do roku 2025 podíl NEV na prodeji nových aut na 20 procent z nynějších pěti procent.

Čína podporuje NEV, protože doufá, že se jí tak podaří snížit znečištění ovzduší a vytvořit domácí šampiony v automobilovém průmyslu. Výrobu elektrických aut v Číně navýšily také globální automobilky, jako Volkswagen, General Motors, Toyota Motor či Tesla, napsala agentura Reuters.

U aut určených pro veřejnou dopravu, jako autobusy a vozy taxislužby, se dotace sníží jen o deset procent, dodalo ministerstvo.

Nicméně pro získaní dotace je potřeba splnit přísné požadavky. Mimo jiné musí auto stát méně než 300 000 jüanů (981 000 Kč) a splňovat stanovené požadavky na dojezd a energetickou účinnost.

Země rovněž změní předpisy pro investice do nových aut a výrobních závodů. Chce tak zabránit nadměrné výrobní kapacitě v sektoru, dodalo ministerstvo. Plánuje také přijmout opatření, která podnítí konsolidaci v automobilovém průmyslu a vybudování komplexnějších dodavatelských řetězců.

Čína očekává, že prodej NEV v příštím roce stoupne na 1,8 milionu vozů z letošních očekávaných 1,3 milionu. Loni se v zemi prodalo 1,2 milionu NEV. Celkem se má podle odhadů čínského svazu výrobců aut CAAM v zemi prodat 25 milionů vozů, z toho 20 milionů budou tvořit osobní vozy, zbytek nákladní auta a autobusy.

reklama