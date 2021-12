Co když už je prostě pozdě? klade otázku dokumentární film Klimageddon

Vladimir Mertan 11.12.2021 09:05

Keď premietali Gorov film na školách v Británii, obrátil sa rodič jedného zo žiakov, Stewart Dimmock, ktorému sa nepozdával obsah filmu, na súd, aby premietanie zakázal. Dimmockov právnik sa vyjadril: „Mnohí rodičia môjmu mandantovi písali a vyjadrovali mu podporu. Nechcú, aby ich deťom ľavicová myšlienková polícia takto vymývala mozog.“ Súd nakoniec rozhodol, že film sa môže na školách premietať, ale študenti musia byť oboznámení s tým, že obsahuje 9 závažných neprávd. Ktoré to sú?



„1. Grónsko: Goreovo tvrdenie, že Grónsko sa roztopí a hladiny morí stúpnu „v blízkej budúcnosti“ o 7 metrov, je nezmysel. Oceány stúpajú posledných 150 rokov asi tempom 3 mm ročne. Vzostup o 7 metrov by trval tisíce rokov.



2. Tichomorské ostrovy: Prípad, kedy ostrovania boli evakuovaní kvôli rastu hladín morí (Zavinenému otepľovaním) si Gore vymyslel. Koralové ostrovy napriek rastu hladín morí rastú, dokazujú to satelitné snímky. Koraly sú totiž živé organizmy a dorastajú.



3. Golfský prúd: Vedci neočakávajú, že by Golfský prúd kvôli otepľovaniu mohol v dohľadnej dobe vypnúť. Jeho rýchlosť kolíše bežne, nie je to známka, že sa vypne. Hlavnou príčinou tohoto prúdenia je totiž rotácia Zeme okolo svojej osy, a tá sa iste nezastaví.



4. CO2 riadi teploty: V skutočnosti je to naopak než ako hovoril Gore. V cykloch dôb ľadových a medziľadových, o ktorých autor vo filme hovorí, sa totiž najprv menili teploty a až potom hladiny CO2. Dokazujú to vrty v ľadovcoch.



5. Kilimandžáro: Úbytok ľadu na Kilimandžáre sa nedá pripísať otepľovaniu, ale iným lokálnym faktorom ako je zmena krajiny. Pre topenie ľadovcov mal Gore zvoliť iný príklad.



6. Jazero Čad: Vysychanie jazera Čad nemožno dávať za vinu GO. Dôvodom je zvýšenie populácie, poľnohospodárstvo a zmeny využívania krajiny. Ľudia z jazera čerpajú veľa vody.



7. Hurikán Katrina: Tento hurikán nemožno pripísať za vinu GO. Hurikány boli vždy. Oveľa silnejší než Katrina bol hurikán na Miami pred druhou svetovou vojnou, kedy hladiny CO2 nízke. Normalizované škody spôsobené hurikánmi za sto rokov nevzrástli, ako uvádza Roger Pielke v štúdii z roku 2008.



8. Utopené polárne medvede: Je známy iba jediný prípad, kedy sa medvede utopili. Nezomreli ale kvôli topeniu ľadu. Utopili sa v búrke. Písal o tom Charles Monnet. Populácia ľadových medveďov v posledných 20 rokoch dlhodobo neklesá a ich lov je povolený.



9. Bielenie koralov: Za odumieranie koralov môžu skôr iné faktory ako znečistenie vody. Koraly pred miliónmi rokov prežili aj niekoľkonásobne vyššiu koncentráciu CO2, než aká je dnes. Vyššia teplota vody kalcifikácii morských organizmov naopak napomáha.“ (Kremlík 2019, 97 – 98)



Tu by mohli kimaalarmisti siahnuť k svojmu obľúbenému argumentu, že ten sudca nie je vyštudovaný klimatológ, tak ako môže posúdiť takýto film. Áno, je málo pravdepodobné, že by bol sudca vyštudovaným klimatológom (pokiaľ popri práve nevyštudoval aj klimatológiu), ale sudca sa v tomto prípade iste poradil so súdnymi znalcami v danom odbore, takže o správnosti jeho rozhodnutia nemusíme mať pochybnosti.



Hoci film obsahuje závažné manipulácie, Gore dostal zaň v roku 2007 Oscara za najlepší dokument a v tom istom roku aj Nobelovu cenu mieru. Gore vyzýva ľudstvo, aby sa uskromnilo, on sám sa tým však neriadi. K šokujúcemu zisteniu dospela Tenessee Center for Policy Resarch: Goreova 20 izbová vilka s bazénom spotrebovala v roku 2006 221 000 kilowatthodín elektriny, čo je asi 20 krát viac než americký priemer. Pritom Američania sú známi svojou nadmernou spotrebou.

