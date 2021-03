Covidem-19 onemocněly kočky v pražské zoo

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | JaBB / Flickr Většině z nakažených zvířat nyní podávají antipyretika a vitamín C, samec kočky krátkouché Suchi se léčí antibiotiky a lékem ivermektin. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nákaza covidem-19 byla nově prokázaná u páru koček krátkouchých chovaných v pražské zoologické zahradě. Choroba se v zoo v Praze už dříve potvrdila u dvou lvů indických a gorilího samce Richarda. Jejich zdravotní stav se lepší, uvedl ředitel zoo v Troji Miroslav Bobek. Zoologické zahrady v Česku jsou nyní kvůli epidemii koronaviru uzavřené.

Kvůli nákaze u lvů a gorilího samce, která se potvrdila na konci února, zoo ve spolupráci s veterinární správou a s Hygienickou stanicí hlavního města testovala i další zvířata. Výsledky testů podle ředitele zoo ukázaly, že pozitivní jsou i kočky krátkouché, které jsou spolu se lvy umístěné v Pavilonu šelem. "Naopak u goril byly s výjimkou Richarda výsledky negativní," dodal ředitel Bobek.

Podle kurátora savců Pavla Brandla samec Richard od skupiny goril v pražské zoo oddělený nebude. Podle něj by rozdělení skupiny vedlo k enormnímu stresu u zvířat, což by mohlo mít vliv na průběh nemoci. Vzhledem k tomu, že se Richard nakazil zhruba před týdnem, tak se podle Brandla virus ve skupině goril chovaných v trojské zoo už šířil.

Podle ředitele zoo se od pátku 26. února zdravotní stav lvů Jamvana a Suchiho i gorily Richarda zlepšil. I předtím byly u těchto zvířat příznaky nemoci mírné. Covid-19 se u lvů projevoval rýmou a pokašláváním, u Richarda nechutenstvím a únavou. Většině z nakažených zvířat nyní podávají antipyretika a vitamín C, samec kočky krátkouché Suchi se léčí antibiotiky a lékem ivermektin.

Nákaza se u lvů a gorilího samce potvrdila ve čtvrtek 25. února na základě testování z trusu zvířat. Testy se prováděly kvůli příznakům nemoci u zvířat, která se pravděpodobně nakazila od chovatelů. "Tento postup i nejpravděpodobnější způsob přenosu byl shodný s tím, co je známo z jiných významných zoo - Bronx Zoo, Zoo Barcelona, San Diego. S pracovníky těchto zoologických zahrad jsou kolegové v kontaktu," doplnil Bobek.

V zoologické zahradě v newyorském Bronxu měla loni v dubnu pozitivní test na koronavirus samice tygra malajského. Osmačtyřicetiletý gorilí samec v zoologické zahradě v San Diegu měl v souvislosti s nemocí covid-19 zápal plic a problémy se srdcem, veterináři ho dokázali vyléčit. Koronavirus se loni prokázal také u sněžného levharta v zoologické zahradě v americkém státě Kentucky.

Zoologické zahrady jsou vládním nařízením uzavřené od 18. prosince. Na jaře byly zoo uzavřené od 13. března do 27. dubna a na podzim od 9. října do 2. prosince, další dny byla návštěvnost omezená například limitovaným počtem osob v areálu zoo nebo zákazem vstupu veřejnosti do pavilonů.

reklama