ČR loni přišla o označení země bez afrického moru prasat, bylo 56 případů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | KACHALKIN OLEG / Shutterstock

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Počet případů afrického moru prasat loni v Česku vzrostl z jednoho případu v prosinci 2022 na 56. Česko tak přišlo o označení země bez výskytu této nákazy. Informovala o tom Státní veterinární správa (SVS). Situace týkající se dalších druhů onemocnění zvířat se podle ní v ČR zlepšila. Výrazně se snížil například výskyt salmonel v chovech drůbeže, výsledky v tomto případě vyhodnotila správa jako jedny z nejlepších za posledních deset let.V roce 2023 potvrdili inspektoři 56 případů afrického moru prasat (AMP), předloni, kdy se opětovně rozšířila nákaza po více než čtyřech letech, byl jeden případ. Od té doby bylo v Česku potvrzeno 68 případů, z toho sedm od začátku letošního roku. Všechny potvrzené případy AMP byly loni u nalezených nebo ulovených divokých prasat, a to v v Libereckém kraji. U domácích prasat loni veterináři mor nezaznamenali.

Správa uvedla, že se loni výrazně snížil výskyt salmonel v chovech drůbeže, a to i v chovech produkujících konzumní vejce. Výsledky vyhodnotila jako jedny z nejlepších za posledních deset let. Počet hejn v chovech nosnic pro konzumní vejce, u kterých veterináři zjistili salmonelu, se meziročně téměř nezměnil. Zatímco v roce 2022 to bylo 11 hejn v šesti hospodářstvích, loni 12 hejn v osmi hospodářstvích.

U drůbeže a ptáků chovaných v zajetí loni veterinární správa potvrdila 23 ohnisek ptačí chřipky, o tři více než v předchozím roce. Z toho většinu ohnisek objevila v malochovech drůbeže, v komerčních chovech drůbeže zjistila šest ohnisek. V lednu 2023 zlikvidovala SVS historicky největší ohnisko ptačí chřipky ve velkochovu nosnic v Brodu u Tachova, kde bylo 750.000 nosnic.

Poslední ohnisko bylo loni potvrzeno 12. května, od července tak má ČR označení země bez výskytu ptačí chřipky. O získání označení musí letos zažádat znovu. Podle posledních údajů SVS z března byla letos ptačí chřipka kromě 23 malochovů také v pěti komerčních chovech.

U koní v roce 2023 inspektoři sledovali výskyt protilátek proti západonilské horečce, která se ojediněle v ČR vyskytuje i u lidí. Z 852 vyšetřených koní byl loni pozitivní výsledek u 19 koní, předloni vyšetřila správa o jednoho koně více a pozitivní výsledek potvrdila u 33 koní.

Nebezpečným parazitem pro člověka je také parazit trichinella, česky svalovec. Za loňský rok zjistila veterinární správa jeden pozitivní případ u prasete divokého dovezeného do ČR z Německa, stejný počet byl i předloni. Parazit vyvolává u lidí onemocnění nazvané trichinelóza. Nemoc může v krajním případě skončit i smrtí. Poslední úmrtí byla v 50. letech minulého století.

Přestože poslední případ vztekliny zaznamenali inspektoři v roce 2002, riziko rozšíření nákazy do Česka podle správy stále existuje, zejména vzhledem k rozšíření vztekliny v Polsku a na Ukrajině. Za rok 2023 vyšetřila veterinární správa 2730 zvířat, všechna byla negativní. V roce 2022 vyšetřili veterináři o 18 zvířat méně.

Označení země bez výskytu nákazy uděluje Evropská komise nebo Světová organizace pro zdraví zvířat. Jejich získání například umožňuje tuzemským chovatelům výhodnější podmínky při vývozu zvířat a živočišných produktů mimo EU.

reklama