ČR v EU zaostává v přípravě na elektromobilitu, popisuje analýza LeasePlan

Jirka Černý 12.3.2021 21:23 Reaguje na Pavel Hanzl

Pavle viděl jste ceny elektromobilů? Pročetl nějaká fóra o zkušenostech? Neberte že jsou levné v situaci kdy jsou dotované. Jak už jsem psal kdysi, mně by autíčko na baterie docela vyhovovalo vzhledem k mému dennímu nájezdu a možnosti dobíjení jelikož bydlím v domku a ne v paneláku. Pro děti k babičce rovnou z práce by to už bylo dost na hraně ale umím jezdit na spotřebu tak snad bych to zvládal i v elektrice. Dnes je to tak že elektrické auto je přepych který si většina lidí nemůže dovolit, na nové nedosáhnu a vše nad pět let stáří je hodně nejistá sázka v loterii. Bohužel fatální není cena jen baterií ale i např motorů které mají být nezničitelné ale nějakým omylem.

Odpovědět