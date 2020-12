Zemědělská produkce v ČR bude letos asi nejvyšší od roku 1998

pavel peregrin 29.12.2020 13:53 Reaguje na Karel Zvářal

No, hodně postižené podniky by byly asi hloupé, kdyby nezažádaly o náhradu škod, pokud je to možné. To by udělal každý. Vtip se ale skrývá v tom posledním odstavci, kde se mluví o vzrůstajících nákladech, což je stoprocentní pravda, takže nula od nuly pojde.

Odpovědět