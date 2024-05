Další zemědělské protesty budou 22. května v Praze, rozhodly jejich organizace

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | yaakovberg@gmail.com / yaakovberg@gmail.com / Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Další zemědělské protesty budou 22. května v Praze. Po metropoli bude opět jezdit zemědělská technika a demonstrace se chystá i před sídlem vlády. Rozhodli o tom minulý týden zástupci Agrární komory, Zemědělského svazu a dalších nevládních zemědělských organizací ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku. Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala by to měly být masivní protesty, nemusí být poslední. Vláda podle něj tíživou situaci v sektoru neřeší a spíš ji některými kroky i zhoršuje. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ČTK řekl, že protesty zemědělců aktuální situaci neprospějí. Uvedl, že pro zemědělce se snaží udělat maximum a že postupu Agrární komory nerozumí."Nám nezbývá nic jiného v současné době než těmito protesty upozornit i veřejnost i na to, že opravdu máme velké problémy a že je potřeba ty problémy řešit," uvedl Doležal. Podle něj to dopadá také na dodavatele zemědělských podniků.

"Jsme připraveni dát najevo naši nespokojenost a pokračovat v těch protestech," řekl novinářům také předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha.

Ministra Výborného zemědělské organizace na jednání nepozvaly. Doležal řekl, že ministr měl dost času na to, aby zemědělcům řekl, co hodlá se současnou situací dělat. "Měl více než měsíc. V podstatě jsme od ně dostali dopis, kde jsme se vlastně nic nového nedozvěděli," řekl.

Na protestech se kromě Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR shodli i zástupci Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků, Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, Společnosti mladých agrárníků a Asociace soukromého zemědělství Olomouckého kraje. Jejich vedení tak vyhověla doporučení prezidia Agrární komory z 2. května, uvedla komora.

V Praze chystají zemědělci od 09:00 do 13:00 jízdy zemědělské techniky, jejich trasy upřesní později. Od 11:00 do 18:00 plánují happening pro veřejnost na Letné a od 14:00 chtějí asi hodinu a půl demonstrovat před úřadem vlády.

Mezi požadavky zemědělců patří spuštění programu na podporu zaměstnanosti na venkově formou slevy na sociálním pojištění, vrácení národních dotací na úroveň roku 2022, snížení daně ze zemědělské půdy nebo nezdaňování evropských dotací. Chtějí také řešení přebytku zemědělských komodit na evropském trhu omezením dovozu ze třetích zemí a podporou exportu či plné kofinancování záchranného balíčku na rok 2024, který podle komory připravuje Evropská komise.

Největším problémem zemědělců jsou podle Doležala nyní finanční toky. "My máme obrovský propad příjmů, k tomu, jak tady bylo řečeno, nám narůstají náklady," řekl. Zmínil vyšší daň z nemovitostí i složitou byrokracii.

Česko stejně jako další evropské státy zažívá letos protesty zemědělců opakovaně. V Česku se naposledy uskutečnily 20. března, kdy na silnice v regionech i k hranicím vyjelo více než 1600 kusů zemědělské techniky. V Praze demonstrovali zemědělci 7. března, podle mluvčí Agrární komory se této akce zúčastnilo 3000 až 4000 zemědělců a 1000 zemědělských strojů. Na protest proti politice EU vyjely traktory na silnice 22. února, zpomalovaly dopravu ve městech, na hlavních silnicích a u hraničních přechodů.

reklama