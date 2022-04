Za útok na strážce šumavského parku padlo obvinění, uvedl Deník.cz

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Pavel Nedvěd / Pavel Nedvěd / NP Šumava Ilustrační foto

Z útoku na dvojici strážců šumavského národního parku z letošního února policisté obvinili devětatřicetiletého muže ze Železnorudska. Podezírají ho z přečinu násilí proti úřední osobě. Píše to server Deník.cz na základě informací Dany Ladmanové z klatovské policie. Muži hrozí až čtyři roky vězení. Podle serveru Novinky.cz policie řeší případ ve zkráceném trestním řízení, do dvou týdnů musí předat státnímu zástupci spis k podání návrhu na potrestání.

Incident se odehrál 8. února kolem poledne. Skialpinista brutálně napadl dva strážce Národního parku Šumava poté, co ho upozornili, že vstupuje do chráněného území mimo značenou stezku. Strážcům způsobil četná zranění.

"Dva strážci při běžné kontrole upozornili dva skialpinisty na to, že vstoupili do chráněného území mimo značenou stezku a že jim hrozí postih. Poté hned došlo k fyzickému napadení obou strážců. Útočník jim způsobil četná zranění," popsal tehdy incident mluvčí parku Jan Dvořák. Oba lyžaři hned poté podle něj místo opustili. Strážci přivolali pomoc a vyrozuměli horskou službu, jejíž členové jim poskytli pomoc. "Oba strážci parku byli následně převezeni k ošetření do Klatovské nemocnice a věc začala šetřit policie," doplnil Dvořák.

Incident se stal v oblasti Rozvodí v přírodní památce Královský hvozd, který je v zimě pro skialpinisty oblíbenou destinací. Na celém území přírodní památky je ale možné se pohybovat pouze po přístupných turistických trasách. To ale mnozí lyžaři nedodržují, navíc vjíždějí do lesů, což zakazuje zákon o lesích v celé republice.

