Dětí ze základních škol v Mostě vypustily do Bíliny stovky kilogramů ryb

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Několik skupin dětí z prvního stupně základních škol v Mostě včera dopoledne vypustilo zhruba 400 kilogramů ryb do kdysi velmi znečištěné řeky Bíliny. Učitelky a žáci se akce, kterou pravidelně pořádá společnost Orlen Unipetrol s rybářským svazem, zúčastnili v době školní výuky. Cílem je vrátit život do řeky a utužit vztah mladých lidí k přírodě, řekli ČTK organizátoři.

V řece nedaleko přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie našli domov například kapři, cejni, plotice, líni a také sumci nebo štiky. Rybáři dětem řekli o rybách různé zajímavosti. Žáci si pak mohli sami zkusit ryby do řeky vypustit. Většinu ryb nicméně z nádrží opatřených vzduchováním vypustili rybáři pomocí takzvaného rukávu, což je pro ryby nejrychlejší cesta do vody. S velkou radostí se do vypouštění ryb do vody pustila i prvňačka Lada. "Je to hezké. Já mám ryby hrozně ráda. My totiž občas jezdíme na vodu," popsala své dojmy žákyně, které se nejvíc líbil kapr a sumec. O něm se děti například mohly dozvědět, že chrání své mladé.

Společnost vysazuje ryby do řek Bíliny a Labe od roku 2010. "Už jsme za tu dobu investovali jeden milion korun a podařilo se nám vysadit přes 11 tun ryb," přiblížil počin firmy specialista komunikace Tomáš Rada. Bílina, svého času nejšpinavější řeka v zemi, je stále zatížena úniky různých chemických látek. Kvalita její vody se zlepšuje, přestože protéká rozsáhlou oblastí povrchové těžby a chemického průmyslu.

Společnost spolupracuje s Ekologickým centrem Most, které vybírá místní školy, aby se mohlo na vysazování podílet co nejvíce dětí. "Vždycky se jedná o třetí až páté třídy, aby se to co nejvíce hodilo k výuce," řekl Rada. K řece se však chodí na vypouštění ryb dívat i menší děti, aby si zpestřily školní den. Cílem je to, aby děti měly vstřícný vztah k řece a do budoucna se přírodu, která je kolem nich, snažily chránit.

Bílina pramení v Loučenské hornatině Krušných hor a v Ústí nad Labem se vlévá do Labe. Její tok měří téměř 84 kilometrů.

reklama