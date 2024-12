Díly pro elektromobily tvoří zatím méně než desetinu produkce liberecké Magny

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Díly pro automobily s elektrickým pohonem zatím tvoří méně než desetinu produkce libereckého výrobce plastových dílů pro automobily Magna Exteriors (Bohemia). Start projektů automobilky posouvají, nicméně v období příštích pěti let by se měl podíl postupně navýšit až ke 40 procentům, odpověděl na dotaz ČTK technický ředitel liberecké společnosti Tomáš Radosta. Aktuálně má firma v portfoliu díly pro šest modelů elektromobilů od BMW, Volkswagenu, Škody Auto nebo Mercedesu, další projekty se připravují.Na autech podle Radosty přibývá plastových dílů, a to bez ohledu na to, zda jde o vozy elektrické nebo se spalovacími motory. Zákazníci kladou stále větší důraz na aerodynamiku a nižší hmotnost u obou typů aut s cílem snížit spotřebu u elektroaut a emise CO2 u aut spalovacích. "U zákazníků, kteří mají strategii, že nerozlišují typ auta s různými pohony, jsou díly prakticky shodné. Například BMW, kde si model X1 můžete koupit se spalovacím, hybridním nebo elektromotorem, se nárazník liší jenom mřížkou chladiče," doplnil Radosta.

Do vývoje i v souvislosti s novými projekty investovala loni Magna bezmála 380 milionů korun. "Není to přímo spojeno s elektromobilitou, ale s aerodynamikou vozu, je větší důraz na proudění vzduchu kolem auta a skrz," poznamenal technický ředitel. Složitější jsou podle něj nárazníky a spojlery, montují se z více dílů. Díly jsou také stále složitější v souvislosti s asistenčními systémy, kdy nárazník obsahuje mnohem víc senzorů, radarů, kamer a čidel. "Náklady na vývoj nárazníku pro elektroauto nebo auto se spalovacím motorem jsou totožné a záleží spíš na tom, o jakou třídu automobilu jde," dodal.

Ve středu 11. prosince to bude pět let, co předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová představila Zelenou dohodu pro Evropu (tzv. Green Deal) na ochranu klimatu, podle které by měla být Evropa v roce 2050 klimaticky neutrální. Cílem dohody je mimo jiné snížení emisí skleníkových plynů EU do roku 2030 o 55 procent ve srovnání s rokem 1990. S tím je spojený i zákaz výroby spalovacích motorů, který EU naplánovala na rok 2035.

V současnosti ale zájem o elektrické vozy spíš klesá. Za deset měsíců letošního roku se podle Sdružení automobilového průmyslu (SAP) v Česku vyrobilo 127.222 elektrických aut, z toho 95.657 čistě bateriových a 31.565 plug-in hybridních. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to téměř o pětinu méně, na celkové výrobě osobních aut v zemi se elektrovozy podílely zhruba deseti procenty. Výroba osobních aut v Česku přitom ve stejném období vzrostla o 6,6 procenta a překročila 1,239 milionu kusů.

Liberecká Magna Exteriors (Bohemia) je se 2000 pracovníky jedním z největších zaměstnavatelů v oblasti automotive v Liberci. Od roku 2009 je součástí nadnárodní skupiny Magna, která má závody v 25 zemích po světě. Největším zákazníkem je skupina Volkswagen, díly ale v Liberci vyrábějí i pro vozy Nissan, Jaguar, Mercedes nebo BMW. Podle obchodního rejstříku uskutečnila loni liberecká společnost zakázky za 8,062 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst tržeb téměř o pětinu. Hospodaření přesto skončilo ve ztrátě.

