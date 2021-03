Divoké parkování v Hradci u Labe vedle fakultní nemocnice končí

Foto | Jerry Zhang / Jerry Zhang / Unsplash K úpravám levého břehu Labe město přistoupilo poté, co loni u hlavního vjezdu do fakultní nemocnice otevřelo parkoviště pro 205 osobních aut. Ilustrační foto

Divoké parkování desítek aut na trávě a v blátě a kalužích mezi stromy na břehu Labe v sousedství Fakultní nemocnice v Hradci Králové končí. Město v lokalitě začalo s obnovou zeleně, kterou auta poškodila. Po obnově místo radnice oplotí, uvedla mluvčí města Kateřina Šmídová.

Práce zahájily Technické služby města tento týden. Dělníci pokácejí i několik stromů. "Jedná se zejména o topoly, které mají poškozené kořeny parkujícími auty nebo o duby, které jsou napadené houbovými chorobami. Počítáme s tím, že všechny stromy nahradíme," uvedl náměstek primátora pro majetek Pavel Marek (ANO).

Po kácení stromů dají Technické služby do pořádku travnaté plochy rozježděné auty. "Pracovníci zde doplní zeminu, vyrovnají terén a osejí místo travní směsí. Na některé části pak bude výsev doplněn o kvetoucí rostliny," uvedl Marek. Celá obnova lokality by měla být hotová do konce letošního léta.

K úpravám levého břehu Labe město přistoupilo poté, co loni u hlavního vjezdu do fakultní nemocnice otevřelo parkoviště pro 205 osobních aut. Parkovací plocha má pomoci řešit velký nedostatek parkovacích míst v areálu nemocnice a jejím okolí. Radnici stavba přišla na 11,3 milionu korun bez DPH.

V areálu nemocnice je oficiálních 850 parkovacích míst a dalších téměř 700 míst je na parkovištích vně areálu. Řidiči však parkují i na zákazech stání či na travnatých plochách, takže celkem v nemocnici a jejím okolí parkuje přes 2000 aut.

Do budoucna město plánuje u nemocnice parkovací dům. Jeho výstavba však záleží na tom, jak rychle stát, město a kraj vybudují křižovatku Mileta na silničním okruhu v sousedství nemocnice.

