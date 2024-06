Do Valencie přicestovaly dvě běluhy z bombardovaného Charkova

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | InnerCore / Flickr Běluha je ozubený kytovec, jenž se ve volné přírodě vyskytuje v arktických a subarktických vodách.

Odborníci na mořské savce evakuovali tento týden dvě běluhy z delfinária v bombardovaném ukrajinském Charkově do španělské Valencie. Informovala o tom agentura AFP a server La Vanguardia , jenž také zveřejnil snímky zachráněných kytovců.

Dvojice běluh - patnáctiletý samec jménem Plombir a čtrnáctiletá samička Miranda - cestovali nejprve ze svého dosavadního domova na severovýchodě Ukrajiny do jihoukrajinské Oděsy. Cesta po silnici napříč zemí, která se už třetím rokem brání ruské vojenské agresi, přitom trvala 12 hodin.

Poté Plombir a Miranda zamířili do moldavského Kišiněva, odkud je letecky přepravili do španělské Valencie. Do svého nového domova v tamním oceánografickém akváriu kytovci dorazili v úterý večer. "Vysoce riziková a složitá záchranná operace představovala četné výzvy a vyžadovala mnohonárodní spolupráci," uvedlo španělské akvárium v prohlášení. Na evakuaci zvířat se podle něj podíleli kromě Ukrajinců a Španělů také odborníci ze Spojených států.

O běluhy se nyní ve Valencii stará tým zdravotníků a odborníků na výživu. Několik týdnů tam také s nimi zůstanou jejich ukrajinští ošetřovatelé, aby jim pomohli s adaptací na nové prostředí.

Charkov leží nedaleko ruských hranic a od první dnů války je terčem ruských vzdušných útoků, v prvních měsících se ho ruské invazní síly pokoušely také neúspěšně dobýt. Ukrajinští vojáci za bleskové ofenzivy v září 2022 vytlačili Rusy z téměř celé Charkovské oblasti, kterou Moskvou vyslané jednotky do té doby částečně okupovaly. V posledních měsících však Rusko zintenzivnilo vzdušné útoky na Charkovskou oblast i na její metropoli.

Bomby podle AFP dopadly i na místa vzdálená jen několik set metrů od delfinária, kde žil Plombir s Mirandou. Daniel García-Párraga ze španělského akvária uvedl, že kdyby kytovci v Charkově zůstali, měli by jen malou šanci na přežití. Charkovské delfinárium NEMO od začátku ruské invaze evakuovalo kvůli bojům už několik živočichů včetně tuleňů, lachtanů a delfínů, ale přemístění běluh si vzhledem k jejich velikosti a specifickým potřebám vyžádalo měsíce příprav, podotkl web La Vanguardia.

Běluha je ozubený kytovec, jenž se ve volné přírodě vyskytuje v arktických a subarktických vodách. Dospělé běluhy měří obvykle kolem tří až pěti metrů, jejich hmotnost se pohybuje od jedné do půl druhé tuny. Dožívají se kolem 40 až 60 let.

