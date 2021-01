Do Zoo Brno by v roce 2021 měl přibýt žirafí samec i pár tygrů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Brooke Novak / Brooke Novak / Flickr První novinku už znají příznivci Zoo Brno z roku 2020. V Africké vesnici se měla zpřístupnit nová vyhlídka a přístavba stájí pro žirafy, nicméně kvůli zavření zoo v podzimních měsících nebylo možné tyto stavby návštěvníkům ukázat.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zoo Brno by chtěla v roce 2021 pořídit nová zvířata, mimo jiné by měl přibýt samec žirafy síťované či pár tygrů sumaterských, uvedl mluvčí zahrady Michal Vaňáč. Zoologická zahrada je nyní kvůli vládním koronavirovým opatřením pro návštěvníky uzavřena.

"První novinku už znají příznivci Zoo Brno z roku 2020. V Africké vesnici se měla zpřístupnit nová vyhlídka a přístavba stájí pro žirafy, nicméně kvůli zavření zoo v podzimních měsících nebylo možné tyto stavby návštěvníkům ukázat. Vše se tak přesune na letošní jaro, kdy by do Zoo Brno měl dorazit také nový samec žirafy síťované," uvedl ředitel zoo Martin Hovorka.

Budoucí obyvatel výběhu Safari aktuálně pobývá ve Velké Británii, konkrétně v Zoo Whipsnade, kde také 26. dubna 2019 přišel na svět. Jmenuje se Khari a přesné datum jeho příjezdu závisí i na tom, jaké budou podmínky pro transport po brexitu.

Zoo chce doplnit i některé další zvířecí druhy, dorazí například samec losa evropského nebo samice koně Převalského. V expozici Žijí tu s námi přibude zmije obecná.

Změna se chystá u velkých šelem, konkrétně u tygrů sumaterských. Aktuálně zoo chová pár těchto tygrů, samce Dandyse a samici Satu, která už ale není schopná reprodukce. Zoo se proto už několik měsíců snaží sehnat další jedince.

"Nakonec se nám podařilo uzavřít dohodu s Batu Secret Zoo (v Indonésii) o výměně páru geneticky cenných tygrů sumaterských za pár levhartů sněžných. Jedná se o kombinovanou výměnu, ve které je zapojeno několik evropských zoologických zahrad. Kompletní schvalovací proces celý rok sice výrazně komplikovala pandemie koronaviru, ale nyní je prakticky u konce a začínáme plánovat transporty zvířat," doplnil Hovorka. Pokud vše půjde dobře, měli by se levharti přesunout do Indonésie na jaře, tygři by opačným směrem měli putovat na podzim.

Brněnská zoologická zahrada byla otevřena v roce 1953. V roce 2019 ji navštívilo přes 331 000 lidí, meziročně zhruba o 1000 více. Je to nejvíce od roku 1997, odkdy zařízení vede přesnou evidenci prodaných vstupenek. Loni ale byla zahrada opakovaně uzavřena kvůli vládním opatřením souvisejícím s covidem-19, přišlo tak zhruba o 80 000 návštěvníků méně než loni.

reklama