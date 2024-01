Do zoo v Ústeckém kraji dorazily stovky tisíc lidí, rekord padl v Chomutově díky novému medúzáriu Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Do zoologických zahrad v Ústeckém kraji loni zamířilo několik stovek tisíc návštěvníků. Rekordní návštěvnost zaznamenal Zoopark Chomutov, kam přišlo zhruba 287 000 lidí. Předloni branami prošlo okolo čtvrt milionu lidí, řekl vedoucí zoolog Miroslav Brtnický. Velkým lákadlem zooparku se stalo loni otevřené medúzárium. Vzniklo přebudováním pavilonu nočních živočichů. Zoopark investoval do osmi akvárií s různými druhy medúz více než 2,5 milionu korun. Letos chce začít budovat expozici, kam umístí tygra ussurijského. Do zoologické zahrady v Ústí nad Labem zamířilo zhruba 150 000 lidí, tedy podobný počet jako v roce 2022. Zoo představila během uplynulého roku řadu novinek, začala chovat nové druhy zvířat. Jde například o hrošíka liberijského, koně Převalského, prasata visajanská nebo želvy mohutné. V součtu přibylo 16 nových druhů. Rok 2023 byl pro zoo úspěšný také v chovu ohrožených druhů zvířat. Narodilo se bezmála 300 jedinců od 43 druhů. Mezi významné přírůstky roku 2023 patří například mládě velblouda dvouhrbého, mravenečníka čtyřprstého, lenochoda dvouprstého, vydry malé nebo tučňáka brýlového. "Největší chloubou loňských přírůstků jsou však čtyři koťata geparda štíhlého," informovala v tiskové zprávě mluvčí zoo Veronika Schranková. Na konci loňského dubna zoo zahájila návštěvnickou sezonu představením nové expozice ve spodním patře Exotária. Další novinkou byla expozice pro kočkodany Brazzovy a otevření nového pavilonu Asijský prales pro tapíry čabrakové a prasata visajanská. Začátkem letních prázdnin si zoo připomněla 40. výročí chovu žiraf a při té příležitosti se návštěvníkům otevřela nová vyhlídka Samburu s občerstvením, která umožňuje bližší pohled na žirafy severní. Další stánek s občerstvením se otevřel pod horní pokladnou a zprovozněny byly i nové toalety v horní části zoologické zahrady. Děčínskou zoo si v loňském roce přišlo prohlédnout více než 125 000 lidí, šlo o třetí nejúspěšnější rok v její historii. Vyšší návštěvnost byla v roce 2019, kdy dorazilo 134 292 lidí, v roce 2022 přišlo 133 968 lidí. Rok 2023 byl pro děčínskou zoo podle mluvčí Aleny Houškové úspěšný, protože přinesl chovatelské úspěchy, importy nových zvířat i nové expozice. "Na svět přišlo celkem 65 mláďat," uvedla Houšková. Velkým úspěchem byly podle ní tři vrhy veverek Prévostových. Na svět přivedly sedm mláďat. "Na tento odchov jsme náležitě pyšní, protože jsme jedinou zoologickou zahradou v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad, která tento ohrožený druh rozmnožuje," doplnila mluvčí. Zoo má téměř 140 nových zvířat. Druhem, který návštěvníkům mohla představit jako novinku, byl například karakal, polární lišky nebo mangusty žíhané. Lidé viděli ale i nové druhy ryb v Expozici Rajské ostrovy nebo nejrůznější druhy ptáků. Botanickou zahradu v Teplicích loni navštívilo téměř 50 000 lidí. Letošním cílem botanické zahrady je podle ředitele Petra Šíly padesátitisícovou hranici návštěvnosti překročit. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

