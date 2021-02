Dobrovolníci opět vyčistí řeku Sázavu a její břehy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | www.cistarekasazava.cz Během uplynulých 15 let se z břehů řeky sesbíralo téměř 400 tun odpadků a pomáhalo při tom 15 500 dobrovolníků.

Dobrovolníci budou i letos uklízet řeku Sázavu a její břehy. Šestnáctý ročník akce Čistá řeka Sázava se uskuteční od 9. do 11. dubna. Registrace dobrovolníků byla spuštěna na www.cistarekasazava.cz , podoba úklidové akce bude záviset na aktuální epidemické situaci. ČTK o tom dnes informovala Jaroslava Tůmová z obecně prospěšné společnosti Posázaví.

Loňský úklid Sázavy poznamenal nástup koronavirové pandemie, přesto se akce uskutečnila, i když v pozměněné podobě. Původně třídenní hromadná akce se proměnila na individuální a protáhla se na půl roku. Dobrovolníci k řece vyráželi od dubna do konce října sami nebo po malých skupinkách a ze břehů sbírali vše, co tam nepatří. Ruku k dílu loni přiložilo 448 lidí, kteří naplnili odpadky 291 velkých pytlů. Vyčíslit, kolik tun to bylo, je prakticky nemožné, protože pytle s nasbíraným odpadem nikdo nevážil.

Během uplynulých 15 let se z břehů řeky sesbíralo téměř 400 tun odpadků a pomáhalo při tom 15 500 dobrovolníků. V posledních letech je ale obecně odpadků méně, staré skládky se odkrývají jen minimálně a nové už nevznikají. V prvních letech se řeka uklízela mezi městem Sázava a obcí Pikovice, nyní se čistí napříč dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou.

