Dobrovolníci uklízeli Moravský kras, jen poklic od kol našli přes 30

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Antonín Tůma / CHKO Moravský kras Letošní úklid Moravského krasu se konal již po 29. Před koronavirem se akce obvykle účastnilo kolem 800 až 900 dobrovolníků.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zhruba 50 dobrovolníků se zapojilo do úklidu Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras na Blanensku, který organizovala Agentura ochrany přírody a krajiny. Kvůli koronavirové pandemii byl úklid stejně jako loni omezený a chyběli školáci či skauti. Účastnily se především menší skupiny přátel nebo rodiny. Dobrovolníci nasbírali zhruba dva kontejnery odpadu, výrazně méně než před lety. Časté byly poklice od kol, řekl ČTK zástupce vedoucího správy chráněné krajinné oblasti Antonín Tůma.

Dnes byl hlavní den úklidu, avšak sbírat odpadky cestou na svých procházkách mohou dobrovolníci až do 25. dubna. "Dnešek je hlavní den. V jižní části jsme naplnili jeden kontejner a předpokládám, že ve střední a severní bude také jeden. Je to méně než v letech před koronavirem a ani jsme neobjevili žádné zvláštnosti, jako například doklady po krádeži. Možná je to i tím, že je omezené cestovaní a nejezdí sem lidé z jiných krajů, kteří to až tak neznají. Časté jsou poklice od kol, těch jsme našli přes 30, sdělil Tůma.

Stejnou zkušenost potvrzuje i skupina mladíků, která sbírala odpad poblíž Velké Klajdovky. "Chodíme pravidelně a rarit ubývá. Nejvíc materiálu je od aut, jako poklice, zpětná zrcátka i pneumatiky. Často najdeme i krabičky od jídla, od cigaret či pet lahve, na žádnou černou skládku jsme nenarazili," popsali.

Podle Tůmy se občas stává, že ochranáři na skládku narazí, avšak je to méně než třeba před deseti lety. V takovém případě je častá stavební suť. "V minulosti se objevovaly také autobaterie, které když vytekly, tak to výrazně škodilo přírodě. Letos ani loni jsme ale žádnou nenašli. Nebezpečné může být ale i sklo. Menší zvířata do něj nalezou, uvíznou tam a zahynou, větší se mohou o střepy pořezat," dodal Tůma.

Letošní úklid Moravského krasu se konal již po 29. Před koronavirem se akce obvykle účastnilo kolem 800 až 900 dobrovolníků. Oblast je známá zejména Punkevními jeskyněmi, které jsou říčkou propojené s propastí Macocha. V CHKO je přes 1100 jeskyní. Veřejnosti je běžně zpřístupněno pět z nich.

reklama