Generální tajemník OSN António Guterres dnes v rozhovoru s agenturou AP řekl, že kýžený cíl omezit globální oteplování na 1,5 stupně Celsia "visí na vlásku" a je velmi pravděpodobné, že se na něm státy jednající na klimatické konferenci v Glasgow neshodnou. O finální verzi dohody, z níž vzejdou závěry jednání označovaného zkratkou COP26, nyní jednají delegace téměř 200 zemí zastoupených na setkání, které končí v pátek. "Do poslední chvíle je třeba zachovat naději," dodal nicméně Guterres. Později prohlásil, že sliby na snížení emisí jsou prázdné, dokud se celý svět nezbaví závislosti na fosilních palivech.

Podle něj jsou rozhovory "v klíčovém okamžiku". "Nejhorší by bylo dosáhnout dohody za každou cenu s minimálním společným jmenovatelem, který by nereagoval na obrovské výzvy, kterým čelíme,“ řekl Guterres. Podle generálního tajemníka OSN je cíl omezit oteplování od předindustriálních dob na 1,5 stupně Celsia "stále na dosah, ale visí na vlásku", jelikož teplotní nárůst od příchodu průmyslové revoluce již dosáhl 1,1 stupně.

Guterres dodal, že pokud se vyjednavačům nepodaří dosáhnout ambiciózních cílů v oblasti snižování skleníkových plynů, což je podle něj velmi pravděpodobné, budou muset příští rok představit nové závazky.

"Sliby vyznívají naprázdno, když fosilní průmysl nadále dostává tisíce miliard na subvencích (...), nebo když země nadále staví uhelné elektrárny," řekl pak na konferenci Guterres. "Oznámení tady v Glasgow jsou povzbudivá, ale zdaleka nejsou dostatečná," dodal.

Předseda konference Alok Sharma vyjednavače vyzval, aby zvýšili úsilí ve snaze vyřešit rozdíly ve financování změn klimatu, a otevřeli tak cestu k dohodě.

"Ještě tam ale nejsme. Ještě je potřeba odvést mnohem více práce... Rád bych se dnes vyjádřil ke kritické potřebě zvýšit úsilí, abychom se dostali tam, kde potřebujeme být, abychom dosáhli podstatných výsledků v oblasti financí," prohlásil Sharma.

"Stále jsme ve fázi možností," řekl jeden z vyjednavačů anonymně AP. "Ale jde to kupředu. Ale stále ještě potřebujeme postrčit," uvedl.

Organizátoři ve středu zveřejnili první návrh dohody. Sedmistránkový text vyzývá vlády, aby v boji proti klimatickým změnám přijaly ambicióznější plány týkající se aktuálního desetiletí. Chudší státy trvají na tom, že nepodpoří žádnou dohodu, která neřeší jejich potřebu finančních prostředků na pomoc při snižování emisí a přizpůsobení se důsledkům globálního oteplování, což je problém, ke kterému přispěly nejméně.

V tomto smyslu se dnes vyjádřil vyjednávací blok 24 rozvojových zemí, podle nějž se bohaté státy snaží v jednáních uvalit jednotné závazky na všechny státy, aniž by braly v potaz, že průmyslově rozvinuté země nesou největší zodpovědnost za stav, ve kterém se nyní klima na Zemi nachází. "Musíme bojovat s karbonovým kolonialismem rozvinutých zemí," řekl dnes hlavní vyjednavač Bolívie Diego Pacheco Balanza, který mluvil jménem vyjednávacího bloku, v němž působí rovněž Čína nebo Indie. Rozvojové země by podle něj byly společnými závazky navrhovanými bohatšími státy "uvězněny" a neměly by prostředky na jejich dosažení.

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který má na starosti klimatickou politiku, na konferenci řekl, že bohaté země musí co nejrychleji zajistit, aby posílaly ročně 100 miliard dolarů (2,2 bilionu korun) na boj se změnami klimatu v chudších zemích. K tomu se zavázaly před několika lety, nicméně svůj slib dosud nesplnily. Vyjednavač za Evropský parlament Peter Liese řekl, že zákonodárný sbor EU bude usilovat o to, aby bylo tohoto cíle dosaženo "rozhodně příští rok".

Vyjednavači doufají, že středeční bilaterální dohoda mezi Spojenými státy a Čínou o spolupráci v boji proti změně klimatu poskytne vyjednavačům impuls do posledních hodin rozhovorů. Spojené státy a Čína, které do ovzduší vypouštějí nejvíce skleníkových plynů ze všech zemí světa, se shodly na prohloubení spolupráce a navýšení svých závazků v oblasti ochrany klimatu. Peking zpřísní své emisní cíle a vypracuje národní plán na snížení emisí metanu. Obě země se rovněž dohodly na boji s odlesňováním.

Britský premiér Boris Johnson ve středu vyzval své světové protějšky, aby zavolali svým vyjednávacím týmům do Glasgow a poskytli jim politickou podporu k dosažení ambiciózní dohody.

