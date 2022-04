Dovoz ruské nafty do EU klesá, stále má však dominantní postavení

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Dovoz nafty z Ruska do Evropy tento měsíc patrně klesne, i tak ale překoná dovoz z dalších regionů. To jen zdůrazňuje problémy, kterým čelí evropské vlády, když zvažují nové sankce na ruskou ropu, upozornila agentura Reuters. Podle údajů analytické společnosti Vortexa dodávky nafty z Asie, Blízkého východu a Spojených států budou tento měsíc nejvyšší za téměř tři roky, protože obchodníci se snaží doplnit klesající zásoby a postupně omezit závislost regionu na ruské ropě.

Sankce Evropské unie se zatím nezaměřily na ropu z Ruska, největšího dodavatele regionu. Mnoho obchodníků a rafinerií se ale v posledních měsících rozhodlo omezit nákupy ruské ropy a některých ropných produktů.

Činitelé EU nyní připravují šestý soubor sankcí proti Rusku a posuzují, jaké náklady by mělo nahrazení ruské ropy dovozem od jiných dodavatelů. Německý ministr hospodářství Robert Habeck v úterý uvedl, že Německo doufá, že během několika dní najde způsob, jak nahradit ruskou ropu dodávkami z jiných zdrojů.

Obavy o dodávky z Ruska v posledních týdnech způsobily prudký pokles snížení evropských zásob nafty. Podle údajů nizozemské poradenské společnosti Insights Global jsou zásoby v překladišti Amsterodam-Rotterdam-Antverpy (ARA) nejnižší od roku 2008. Vzhledem k tomu, že domácí produkce nafty v Evropě nedosahuje úrovně spotřeby, obchodníci rychle zareagovali na růst cen a rezervovali si desítky tankerů z celého světa.

Celkový dovoz z Asie, Blízkého východu a z USA by měl v dubnu činit 760 000 barelů denně, což by bylo nejvíce od srpna 2019, ukazují údaje společnosti Vortexa. Současně dovoz nafty z Ruska by měl klesnout na 770 000 barelů denně. Bude tak nejnižší od prosince a výrazně nižší než loni v dubnu, kdy činil více než jeden milion barelů denně.

Vysoký dovoz je způsoben kombinací údržby rafinerií v Evropě a zvýšení produkce velkých rafinerií v Indii, která se snaží vydělat na vysokých maržích a levné ruské ropě, uvedl analytik Janiv Shah ze společnosti Rystad Energy.

Jeden z obchodníků také upozornil, že ruská nafta se většinou přepravuje z přístavů v Pobaltí, včetně Primorska, do skladovacího centra ARA. Tam se pak může smíchat s palivem jiného původu.

Někteří obchodníci se také snaží nakoupit více ruské nafty před 15. květnem. Od tohoto dne bude podle rozhodnutí EU omezen nákup ropy od hlavních ruských producentů na množství nezbytně nutné pro energetickou bezpečnost Evropy.

Evropa je podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) cílem téměř poloviny ruského vývozu ropy a ropných produktů.

Odstřižení od ruské ropy bude obtížné a nákladné, protože Evropa bude muset hledat palivo ve vzdálenějších oblastech a platit vyšší náklady za přepravu, upozornil jeden z obchodníků. "Technicky, když Evropa zaplatí prémii 100 dolarů, může se ruské ropy zbavit," uvedl.

