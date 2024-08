Katastrofální sucho nenechá Sicílii vydechnout

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na Sicílii jsou na sucho během horkých letních měsíců zvyklí, tento rok je ale tak katastrofální, jako už dlouho ne. Obraz italského ostrova ve Středozemním moři utvářejí vyschlá jezera a žhnoucím vedrem vysušená pole. Někde je krajina toto léto téměř k nepoznání: Jezera, která se kdysi tyrkysově leskla, jsou nyní zabahněná nebo vyschlá, píše německá agentura DPA.Zemědělci si stěžují na zdecimovanou úrodu a sedláci kvůli nedostatku vody stojí před obtížným rozhodnutím, kolik svých zvířat musí porazit, než dále pohubnou. Pro obyvatele mnoha oblastí Sicílie - zvlášť zasažená je jižní provincie Agrigento - je voda z vodovodu přísně na příděl. V dlouhých frontách stojí s kanystry, aby si donesli vodu z veřejných zdrojů.

V dovolenkovém ráji panuje nouzový stav kvůli suchu. Sicilská vláda vyhlásila stav katastrofy. Italský institut pro ochranu životního prostředí (ISPRA) na středomořském ostrově mezitím vydal nejvyšší stupeň varování. Extrémní nedostatek vody vyvolala aktuální velká vedra i stále nepřicházející déšť. Německé ministerstvo zahraničí aktualizovalo svá cestovní doporučení, aby dovolenkáře upozornilo na rizika plynoucí ze sucha.

Sicilané se v uplynulých letech přizpůsobili dlouhým obdobím sucha a bez deště. V cisternách umístěných v podzemí nebo na střechách uchovávají vodu a do odlehlých obcí vodu dodávají velké cisternové vozy. Ale jakékoli snahy už toto léto nepomáhají. Z pevninské Itálie připlouvají námořní cisternové lodě, aby obyvatele zásobily vodou.

Tento rok podle údajů civilní ochrany napršelo tak málo, jako už velmi dlouho ne. A prognózy pro následující léta nevěstí nic dobrého. Podle zprávy experta na životní prostředí z Palermské univerzity Leonarda Nota bude v budoucnu pršet stále méně často, ale o to prudčeji, zatímco lehčích a trvalejších dešťů, které pronikají hluboko do podzemních vod a nasycují půdu, bude ubývat.

Podle expertů způsobili nedostatek vody na Sicílii částečně i lidé. Řada vodovodů na ostrově je zanedbaných, kvůli čemuž se množství vody ztratí. Kromě toho už roky chybí strategie, které by problém řešily. Experti si stěžují na nečinnost politiků a špatné hospodaření s vodou. Spolu s nedostatkem deště v zimních měsících a vedrem to nyní ukazuje své trpké důsledky.

Zemědělci a a obyvatelé si stěžují, že politici se sice rok od roku předhánějí v oznámených opatřeních, ale nakonec se podle nic téměř nic neděje. "Ptám se, co politici dělají," pohoršuje se Giovanni Bonanno, který u Agrigenta pěstuje kaktusové fíky. Vlády v Římě a Palermu uvolnily miliony eur. "To není to, co potřebujeme. Potřebujeme lepší přehrady a studny," říká Bonanno. "Skutečný rolník miluje svoji půdu, každé ráno vstane a dře. Chceme mít možnost pracovat," říká pěstitel.

Rozmrzelost Sicilanů zesiluje to, že na jedné straně jsou přehrady vyschlé, na druhé straně jsou v mnoha turistických oblastech bazény naplněny po okraj. Jezero Fanaco, které vodou zásobovalo několik obcí, vysychá, největší přirozené jezero Sicílie Pergusa je také téměř vyschlé.

Sicilské úřady se skutečně hodně snaží, aby si rekreanti nedostatku vody a sucha ani nevšimli. Ve zvlášť silně zasaženém jihu Sicílie patří pro turisty mezi nejoblíbenější atrakce především takzvané chrámové údolí. Místní úřady se snaží turisty uklidnit, že se nemusí obávat žádných následků sucha. Zásobování vodou se stalo prioritou. Ale podle italských médií dochází voda i prvním hotelům.

Dopady na turismus v aktuální situaci nejsou patrné, tvrdí svaz hoteliérů Federalberghi. Svaz podnikatelů Confcommercio ale bije na poplach a varuje před ohrožením turistického ruchu nedostatkem vody. Svaz vyzval, aby se nepodceňovaly důsledky pro důležitý zdroj příjmů Sicílie.

Přečtěte si také | Řecký ostrovům hrozí kvůli turismu problémy s dostatkem vody, ukázala studie

Vyvodí úřady z tohoto extrémního léta důsledky pro příští roky? Předpovědi odborníků nevěstí nic dobrého. Někteří předpovídají, že třetina Sicílie by se do roku 2030 mohla proměnit v pouštní krajinu. Leonardo Noto z Palermské univerzity ve své zprávě předpokládá, že ostrov bude do konce století stále sušší a a podobnější poušti.

Experti a obyvatelé Sicílie se shodují na tom, že hospodaření s vodou je třeba naléhavě změnit. Do té doby musí Sicilané hledat nová řešení. Někteří si letos provizorně shromažďují vodu ve vanách nebo zásobnících na balkoně - kromě nádrží v podzemí, které si pořídili už před léty.

reklama