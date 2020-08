Dříve si v Senegalu na želvách pochutnávali, teď je chrání Licence | Volné dílo (public domain) Foto | tpsdave / Pixabay Želvy nejen proplouvají, krmí se v mělkých vodách u pobřeží a udržují křehký biotop. Od června do října desítky z nich také na plážích Joalu kladou svá vejce. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Z největších milovníků jídel z želv se stali velcí ochránci těchto zvířat, tvrdí rybář Abdou Karim Sall, který nyní v Senegalu zodpovídá za chráněnou oblast, kudy proplouvají četné druhy mořských želv, ať už kareta obrovská, kožatka velká nebo kareta obecná. Ve městě Joal-Fadiouth se podle šestapadesátiletého Salla ještě před 30 lety želvy pojídaly na ulici a vařily doma, píše agentura AFP. "Není v našem zájmu je jíst, protože přispívají k záchraně mořských živočichů. Tam, kde jsou želvy, je i hodně krevet a chobotnic," vysvětluje kapitán jedné z lodí Ganar Kane. V roce 2004 byla dvě hodiny jízdy z Dakaru vytvořena chráněná mořská zóna Joal-Fadiouth. Spojuje rybářský přístav Joal a vesnici Fadiouth postavenou na turisty oblíbeném ostrově, který celý vznikl z nakupených mušlí. Vznikla tak oblast s osm kilometrů širokým pásem moře, s písečnými plážemi, bludištěm mangrovníků i savanou - celkem 174 kilometrů čtverečních, o které se společně starají stát, místní úřady a sdružení žen i rybářů. Oblast je zasvěcena ochraně biodiverzity a zlepšování životních podmínek obyvatel. A jedním z úkolů je také ochrana želv. Tyto vynikající plavkyně tudy proplouvají při své migraci dlouhé nejméně tisíc kilometrů mezi Kapverdskými ostrovy na severu a Guineou-Bissau na jihu, kde kladou vejce. Jejich cesta není bez nebezpečí. Stává se, že si spletou plastový sáček s medúzou, kterou mají rády, či že uvíznou v sítích rybářů. Jedna z želv, která se stejně jako ostatní nedávno vydala na svou pravidelnou cestu, se právě zapletla do sítí barevné pirogy proplouvající na hranicích chráněné zóny. Čtyři zdatní muži zvedli zvíře vážící asi sto kilogramů na palubu, vyprostili ze sítě a vrátili do vody. Abdou Karim Sall, šéf místního sdružení rybářů a předseda výboru spravujícího chráněnou oblast, vybízí obyvatele, aby želvy chránili. Bývalí prodavači pokrmů z želv dokonce změnili řemeslo, když dostali tři pirogy, aby mohli vozit turisty na moře, říká. Turisté, kterých ročně dorazí asi 500, si mohou želvy, jichž jsou podél pobřeží tisíce, fotografovat. Když mají štěstí, mohou pozorovat i kapustňáka, mořského savce vážícího několik set kilogramů, jak se klidně pase. Želvy nejen proplouvají, krmí se v mělkých vodách u pobřeží a udržují křehký biotop. Od června do října desítky z nich také na plážích Joalu kladou svá vejce. Dvacítka příslušníků námořního letectva a dobrovolníci chrání hnízda mřížkou. Za 45 dní sem ráno v šest hodin přijdou pomoci, aby predátoři malé želvičky nesežrali, říká Sall. Vajíčka a čerstvě vylíhlé želvičky mají v oblibě varani, ptáci a některé ryby a naděje na přežití není vyšší než jedna ku tisíci, dodává Sall. Pytláctví ale úplně nevymizelo a želvy dál v této tropické části Atlantiku čelí nebezpečí, že budou vyloveny. Ne všichni rybáři totiž vrací želvy do moře. Někteří je, když nemají dobrý lov, nadále dokonce chytají. Z rybolovu podle OSN přímo či nepřímo žije asi půl milionu ze 16 milionů Senegalců. V této chudé zemi je to samostatný životní styl a celé obce podél pobřeží jsou na něm závislé. Přetrvávající obliba želvího masa však není pro želvy jedinou hrozbou. Tou je také zhoršující se životnímu prostředí. Počet těchto plazů se tak za posledních 20 let snížil asi 30 procent, uvádí Sall. Koncem června byla na pláži u Dakaru nalezena mladá želva s břichem po celé délce rozříznutým. "Ocas a reprodukční orgány jí vyjmuli, aby je použili v lidovém léčitelství," soudí Charlotte Thomasová, činitelka senegalské nevládní organizace Oceanium. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Z lodi u ostrova Mauricius již uniklo přes 1000 tun paliva Pobřeží ostrova Mauricius zasáhla ropná skvrna Etiopie se prý přiblížila dohodě s Egyptem a Súdánem o přehradě

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.