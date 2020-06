Drůbežáři: Klecí ubývá i bez zákazu, přestavba bude stát 5 miliard

Jan Šimůnek 14.6.2020 08:55 Reaguje na Viktor Šedivý

Proto potřebují mít za zadkem fašistickou a antidemokratickou EU, která ty bezcenné nesmysly bude prosazovat násilím, proti vůli normálních lidí. Odchod z EU by to, pochopitelně, vyřešil.



Jinak "tlamocvičné obory" to je naprosto geniální charakteristika. To budu občas citovat.

