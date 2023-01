EG.D bude nabízet dřívější termíny žadatelům o připojení fotovoltaiky

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Majitelé nově vybudovaných fotovoltaických elektráren v některých částech jižní Moravy dostávají v současnosti od distributora EG.D vzdálené termíny pro připojení svých zařízení do sítě, například na listopad letošního roku. Informaci zájemců o připojení ČTK potvrdil mluvčí EG.D Roman Šperňák. Doplnil, že distributor nasazuje další kapacity a vzdálené termíny bude přesouvat na bližší datum. Bez připojení do sítě spojeného s výměnou elektroměru majitelé elektráren nemohou například čerpat státní dotaci.

"Průměrná doba se značně liší v jednotlivých lokalitách. Nemáme ještě dostupné všechny plánované kapacity, postupně je nasazujeme a další budeme nasazovat i během jara, hned jak to bude možné. Listopadové termíny připojení, které někteří zákazníci mohli v tuhle chvíli kvůli nedostatečným kapacitám obdržet, lze chápat jako nejzazší možné. Až nasadíme další kapacity, dojde z naší strany k přeplánování na bližší termín. Proto v tuhle chvíli chceme poprosit zákazníky o trpělivost," uvedl Šperňák.

Situace podle něj vznikla na konci loňského roku, kdy EG.D zavedlo nový systém, aby vyřizování žádostí o připojení urychlilo. Systém ale neuměl pracovat s posílením kapacit, které distributor postupně zavádí. "Jakmile se objeví volná kapacita, budeme termíny přeplánovávat," dodal mluvčí.

To ČTK potvrdil i zájemce o připojení fotovoltaické elektrárny na rodinném domě z Brněnska Petr Svoboda. "O připojení do sítě jsem žádal v polovině loňského prosince. Na začátku ledna přišlo oznámení, že elektrárnu připojí na konci listopadu letošního roku. Volal jsem na infolinku, zda nejde o chybu a dozvěděl se, že nikoliv. O týden později mi přišel nový termín v únoru," popsal Svoboda.

Zájem o fotovoltaické elektrárny začal strmě stoupat v roce 2021 s rostoucí cenou elektřiny. EG.D na svém distribučním území ke konci loňského roku evidovala 37.000 žádostí o připojení, což je nárůst o 1400 procent ve srovnání s koncem roku 2020, kdy distributor evidoval 2600 žádostí za celý rok.

Mluvčí uvedl, že distributor na zvýšení kapacity sítě pracuje řadu let, investuje do inovace distribuční sítě i posílení soustavy. "Rezervovaný výkon připojených výroben na našem distribučním území je zhruba 2430 MW, u zasmluvněných výroben je to 1200 MW a v jednání je dalších 1100 MW, celkem jde tedy o 4730 MW rezervovaného výkonu. Například jen oblast rozvoden Otrokovice na Zlínsku a Sokolnice na Brněnsku má už teď výkon jako blok jaderné elektrárny," uvedl Šperňák.

Na distribučním území jsou v současnosti místa, kde je kapacita pro připojování obnovitelných zdrojů vyčerpaná. Tam EG.D připojuje pouze takzvané bezpřetokové fotovoltaické elektrárny s tím, že až se kapacita sítě zvýší, mohou zájemci požádat o připojení přetoků do sítě. Na jižní Moravě jde například o některé oblasti na Hodonínsku, ve Zlínském kraji v okolí Otrokovic.

