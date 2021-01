Evropská komise hodlá zkoumat schvalované kvóty na české potraviny

Jiří S 22.1.2021 12:25 Reaguje na Petr Eliáš

Pana Prouzu bych vůbec nebral v úvahu, protože ten tak nějak zastupuje spíše ty řetězce. Ale uvedu příklad jak se to má s Májkou a Sunarem a podobně. Hamé na výrobu protlaku používalo česká rajčata, ceny jsou ilustrační prosím. Český zemědělec jim prodával zde 3 Kč/kg, došli číňani, že jim budou prodávat za 1,5 Kč/kg. Je to loni, co se musel zrušit kvůli tomu pěstování rajčat na protlak. A světe div se, čína zvedla cenu na původní cenu českých rajčat. A tak se to má i s masem v Májce a cukrem v Sunaru a tak podobně. Tito výrobci by prostě museli přejít na české dodavatele a upřímně, ani by je to nebolelo nakonec.



S tím co říká pan Petr Hanka se dá částečně ztotožnit, ale ne zcela. Zrovna dnes tu byl jistý zelinář, směňujeme s ním pozemky, který tvrdil, že jen čeká na takovýto impuls, aby si mohl koupit baličku na ranné brambory a mohl začít dodávat. Pak jen zvýší výměru. To samé tvrdil i o květáku. Většina zemědělců opravdu jen čeká na takovouto pobídku. Čímž nechci tvrdit, že budou všechny kvóty naplněny ihned první rok. Ale taky nikdo v tom zákoně podle mě netvrdí, že když se kvóty nenaplní, či by něco chybělo, že se to následně nemůže dovést. A to si myslím je rozumné.



Skladovacích kapacit mají zemědělci poměrně dost, v tom není problém.



Výrobních kapacit máme také dost. Podívejte se na mlékárny. Velké množství zemědělců po zrušení českých mlékáren vozí mléko do německých. No co by se stalo, kdyby je zase začali vozit do těch českých a že to nestihnout zpracovat? Kdyť jedou na jeden provoz. Tak se pojede na třísměnný provoz. A tak se dá hovořit takřka o každé komoditě.



Abych to shrnul. Čeští zemědělci čekají na impuls, aby se mohli dostat do řetězců konečně a měli odbyt. Pokud bude, začnou produkovat. Pokud by se neprodukovalo dostatek, nic nebrání tomu to chybějící dovést. Výsledek bude takový, že se rozšíří živočišná výroba a s tím širší osevní postup. Rozšíří se ovocnářství a zelinářství a s tím i velikost a rozdělení a členitost krajiny. Obecně tento zákon je sice momentálně trochu paskvil, chtělo by to mnoho věcí upravit. Ale české krajině a českému zemědělci to výrazně pomůže. A pokud mohu směle tvrdit, tak i českému spotřebiteli, protože když porovnáte květák český a květák holandský, tak rozdíl kvality poznáte. (jde o vyhonění dusíkem u nás je přívod limitu dusíku 2x menší než v holandsku pro tyto typy zeleniny.

