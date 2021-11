Evropská komise vyzvala Polsko k zaplacení pokuty za pokračování prací v dole Turów

Foto | Anna Uciechowska / Anna Uciechowska / Wikimedia Commons

Soudci v Lucemburku v úterý vyslechli argumenty obou stran, konečný verdikt ve sporu by měli vydat do poloviny roku. Česká a polská vláda se souběžně snaží o dosažení dohody, po níž by Česko žalobu stáhlo.