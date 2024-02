Evropská komise žaluje šestici zemí, včetně Slovenska, kvůli směrnici o vodě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Evropská komise se rozhodla zažalovat Bulharsko, Irsko, Španělsko, Maltu, Portugalsko a Slovensko kvůli nedokončení revize jejich plánů týkajících se vodních toků, jak to vyžaduje směrnice o vodě, a rovněž jejich plánů týkajících se správy povodňových rizik, jak to vyžaduje směrnice o povodních. Komise to uvedla ve svém sdělení . O věci rozhodne Soudní dvůr Evropské unie.

Směrnice o vodě se zaměřuje na zajištění dobrého stavu evropských vodních útvarů, jako jsou řeky a jezera. Jejím cílem je snížit a odstranit znečištění a také zajistit dostatek vody pro potřeby lidí i přírody. Jde o nezbytnou součást takzvané Green Deal (Zelené dohody pro Evropu) o přechodu EU k obnovitelným zdrojům energií, jejímž základem je sada klimatických norem označovaná jako Fit for 55.

Dodržování směrnice o povodních je zase nezbytné kvůli připravenosti na záplavy a jejich zvládání, uvedla Evropská komise ve svém prohlášení.

Evropská komise zaslala již loni v únoru dotčeným státům "formální výzvy" a upozornila je, že plány, které vyžadují směrnice, neaktualizovaly a nepřezkoumaly. Navzdory určitému pokroku ale šestice zemí stále své povinnosti vyplývající z jedné či druhé směrnice nesplnila.

reklama