Ekologické organizace demonstrovaly za právo na vyjádření veřejnosti u staveb

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Ve žlutých helmách a s přelepenými ústy demonstrovali včera zástupci ekologických organizací na Staroměstském náměstí před ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Vyjadřovali tak nesouhlas s novelou stavebního zákona, která má definitivně omezit možnost veřejnosti vyjadřovat se k povolování staveb s dopady na životní prostředí. Před protestujícími promluvil ministr Ivan Bartoš (Piráti), který řekl, že účast spolků na povolování staveb podporuje, ale že na šíři zapojení veřejnosti má MMR vliv pouze zprostředkovaně. Legislativu jednotného environmentálního stanoviska má na starosti ministerstvo životní prostředí (MŽP). Novelu stavebního zákona tento týden ve druhém čtení projednává Sněmovna. S tím souvisí i návrh nového zákona o jednotném environmentálním stanovisku (JES), který má před stavebním řízením sloučit povolení všech úřadů odpovědných za životní prostředí. Aktivisté uvedli, že od vlády premiéra Petra Fialy (ODS) čekali, že podle programového prohlášení vrátí obnovení práva veřejnosti účastnit se povolování staveb jako před rokem 2017. Podle návrhu schváleného vládou se ale podle spolků veřejnost nebude vyjadřovat k 99 procentům záměrů, které mají vliv na životní prostředí. Je to zklamání, zaznělo na demonstraci, při níž zástupci ekologických organizací stáli před budovou MMR ve čtverci a drželi transparenty s názvy jednotlivých spolků. "Vláda jedná (s lobbisty) a ty občane mlč", hlásal také jeden z transparentů. Řečníci v proslovech opakovali, že mají ústavní právo na příznivé životní prostředí, a chtějí, aby měla veřejnost možnost vyjadřovat se ke stavbám, které se jí týkají. Pracovníci ministerstva vynesli před budovu stůl s kávou a čajem a na tabuli napsali, že MMR řeší stavební zákon a účast veřejnosti na stavbách v JES spadá pod MŽP. Zhruba po 20 minutách předstoupil před protestující ministr Bartoš. Řekl, že účast spolků na povolování staveb podporuje, ale plné znění návrhu se nepodařilo udržet a týká se jen staveb s významným dopadem na životní prostředí (EIA), což jsou podle něj asi čtyři procenta staveb. "Výsledek je pak v politické rovině samozřejmě závislý na politickém vyjednávání a ve finále na jednání Sněmovny, kde jdou nyní oba zákony do druhého čtení," napsal později na twitteru. Zákonodárci chtějí podle aktivistů hlasovat pro rychlejší povolování staveb, ale jen málokdo z nich pro ochranu životního prostředí. "Proto musíme obejít všechna ministerstva a všechny poslance, aby si uvědomili, že to je důležité," zaznělo na demonstraci. Bartošovi předali aktivisté otevřený dopis se 150 podpisy jednotlivých organizací. Veřejná kontrola a transparentnost rozhodování úřadů je podle aktivistů také nenahraditelným protikorupčním opatřením a prevencí před některými chybnými rozhodnutími úřadů. Právě dnes se chystají poslanci opět projednávat vládní návrh na zrušení Nejvyššího stavebního úřadu a podřízené soustavy krajských stavebních úřadů. Debata se povede o stavebním právu a souvisejícím návrhu nového zákona, který má nahradit vydávání stanovisek ve stavebním řízení podle devíti platných zákonů. Oba návrhy mají poslanci projednávat ve druhém čtení, kdy můžou přednášet své pozměňovací úpravy. Novela stavebního zákona ruší předloni schválený model čistě státní stavební správy, kdy měly stavební úřady přejít pod stát. Stavební úřady mají být nadále v obcích. Návrh na druhé straně zachovává Specializovaný a odvolací stavební úřad, který bude mít na starosti především strategické stavby, jako jsou například dálnice nebo elektrárny. Jednotné environmentální stanovisko bude podle ministerstva životního prostředí zahrnovat požadavky na posouzení dopadů na životní prostředí až podle devíti platných zákonů. Změna má přinést vyšší přehlednost a srozumitelnost pro stavebníky i investory a zrychlit povolovací procesy. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

