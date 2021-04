Ekologické organizace: MPO tvrdí, že s námi spolupracuje na plánu obnovy, není to pravda

Petr Blažek 7.4.2021 19:51

" Iniciátoři chtěli, aby byly do projednávané verze plánu zařazeny investice, které budou mít výrazný pozitivní dopad na problémy se suchem, schopnost krajiny zadržet vodu a klesající biodiverzitu."

Stále dokola se opakující fráze jak bojovat se suchem a zadržet v krajině vodu. I když statistika říká, že ačkoliv jsou za posledních 200 let srážky zhruba stejné tak průtoky řek ( např. Labe v Ústí n Labem) klesají a to i přes to, že se za posledních 100 let vybudovala řada přehrad, které vodu zadržují. To znamená, že problém není toliko na polích nebo v přírodě, ale ve zvyšující se průměrné teplotě, při níž dochází k většímu odparu. A proti tomu nepomůžou mělké rybníky za drahé dotace, kde se bude voda zase jenom bez užitku odpařovat. Jestli se máme přizpůsobit novým podmínkám, tak musíme mít nádrže kde se voda zadrží na delší dobu, než jednu sezonu a odkud budeme moci tu vodu použít třeba na závlahy.

Zase se rozfofruje spousta peněz z dotací (nádrže na zachytávání dešťovky) za věci, které si lidé běžně v minulosti pořizovali sami.

