Ekologické organizace vyzývají ministry k posílení environmentálních ambicí v zemědělství

Ekologické organizace v otevřeném dopise vyzývají ministra zemědělství Zdeňka Nekulu a ministryni životního prostředí Alenu Hubáčkovou (oba KDU-ČSL), aby Česko výrazně posílilo ekologické ambice zemědělských politik. Shodují se tak s připomínkami Evropské komise (EK) k plánu dotací na období mezi lety 2023 až 2027, uvedly organizace. Aktivisté chtějí hlavně posílit ochranu půdy nebo biodiverzity.

Společnou výzvu ministrům odeslalo Hnutí Duha, Česká společnost ornitologická, organizace Čmelák, spolek Živá voda a zástupce Světového fond na ochranu přírody (WWF). Ministry a vládu vyzývají k tomu, aby i přes současnou složitou bezpečnostní, ekonomickou a polickou situaci nedošlo k potlačování environmentálních opatření. Odvolávají se také na stanovisko, které podepsalo téměř 700 vědců z mezinárodní komunity, kteří vládu také vyzývají k posílení environmentálně šetrného hospodaření a produkce potravin.

"Využijte připomínek Evropské komise, které jdou správným směrem, a proveďte změny, které pomohou připravit naši krajinu na dopady klimatických změn a zastavit úbytek biodiverzity a degradaci půdy," stojí ve společném dopise. Ekologické organizace požadují hlavně změny v nastavení takzvaných ekoschémat, která mají motivovat zemědělce k šetrnějšímu zacházení s půdou a na které má směřovat přes 30 miliard korun.

Požadují například lepší ochranu povrchových vod pomocí vegetačních pásů na orné půdě. Současný návrh pravidel nevyžaduje vyšší než třímetrové. Podle ekologů by měla ekoschémata požadovat minimálně šestimetrový zatravněný či speciálně osetý pás. Požadují také větší podíl neprodukčních ploch na orné půdě kvůli ochraně přírodních druhů a druhové rozmanitosti

"Zemědělské dotace mohou pomoci, ale mohou také škodit. To se bohužel dnes ukazuje na zoufalém stavu biodiverzity v zemědělské krajině či množství pesticidů v podzemních i povrchových vodách,” uvedl Martin Rexa z Hnutí Duha. Václav Zámečník z České společnosti ornitologické upozornil na to, že od vstupu ČR do EU v roce 2004 se o třetinu snížila početnost běžných ptačích druhů i přesto, že podpora biodiverzity je stále větší prioritou Společné zemědělské politiky EU.

Změny v nastavení zemědělských dotací požadují také Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR. Na rozdíl od ekologů ale kritizují to, že řada environmentálních požadavků EK jde přímo proti produkci potravin. Ekologické organizace, stejně jako komora i svaz, ministrovi vzkázaly, že jsou připraveni o připomínkách EK jednat. Ekologové také podporují meziresortní spolupráci mezi ministerstvem zemědělství a ministerstvem životního prostředí. Česko od EK obdrželo 33 klíčových připomínek zhruba 300 technických komentářů, se kterými se musí vypořádat.

