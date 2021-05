Ekologičtí aktivisté zablokovali v Británii sklady McDonald's, bojují proti masu

Jaroslav Řezáč 22.5.2021 14:28 Reaguje na Jiří Daneš

ono by bylo hezký taky říci, že kdyby to tak opravdu bylo, tak zemědělci dobytek nebudou chovat na ozdobu, aby na to doplácel a tak by bylo hezké, kdyby ti eko lemplové, kteří mají plno řečí si vzali kosy a převzali péči o krajinu, kterou by jinak ten dobytek spásal.

