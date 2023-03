Elektromobily odebraly loni u stojanů ČEZ na jihu Čech 146 358 kWh elektřiny

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ČEZ Ilustrační foto

Řidiči elektromobilů odebrali loni u stojanů ČEZ v jižních Čechách 146 358 kilowatthodin (kWh) elektřiny. Meziročně to bylo o 48 procent víc. Souvisí to především se zvyšujícím se počtem elektrických vozidel, kterých loni po celé zemi přibylo několik tisíc. ČTK to řekl mluvčí jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták.

V Jihočeském kraji ČEZ provozuje 20 veřejných dobíjecích stanic, většinu rychlodobíjecích. Jsou v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Soběslavi, Třeboni, Vimperku nebo v Lipně nad Vltavou a Horní Plané. Rychlodobíjecí stanice o výkonu 50 kW umí doplnit většinu kapacity baterie za nižší desítky minut. Standardní stanice o výkonu 22 kW dobijí auta za několik hodiny. Loni nejčastěji lidé své elektromobily dobíjeli na stojanech u prodejen Kaufland v Českých Budějovicích a Třeboni. Celkově se loni u jihočeských stojanů Supiny ČEZ zákazníci zastavili v 8597 případech. Průměrně při jednom dobití načerpali 17 kWh elektřiny.

ČEZ po celé zemi provozuje přes 530 veřejných dobíjecích stojanů. Jen loni otevřel 130 nových. U všech nabízí odběr bezemisní energie z obnovitelných zdrojů. Hranici 800 provozovaných stojanů chce dosáhnout do roku 2025 a do roku 2030 zvýšit současný výkon sítě více než čtyřnásobně.

"Letos cílíme znovu na více než dvacetiprocentní růst odběrů a výrazné překročení hranice načerpaných pěti milionů kWh. Mělo by se to podařit i díky zrychlení výstavby ultrarychlých stojanů, kterých zprovozníme asi 40. Tyto stanice doplněné v jednotlivých lokalitách o standardní 50kW stojany jsou zárukou, že časy samotného dobíjení i čekání na něj se významně zkrátí," řekl ředitel elektromobility ČEZ Tomáš Dzurilla.

