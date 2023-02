Emisní normy EU platí 30 let, návrh Euro 7 vyvolal kritiku u výrobců i vlády Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Chris Keating / Flickr Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Výběr informací o emisních normách Evropské unie:Snaha regulovat emise pocházející z výfukových plynů automobilů, které se projevují na znečištění ovzduší zejména ve městech, sahá až do přelomu 60. a 70. let 20. století. Zřejmě vůbec první norma omezující emise začala platit v roce 1968 v americkém státě Kalifornie. V Evropě se první normou, na které se shodly členové tehdejšího Evropského hospodářského společenství (EHS) stala v roce 1970 směrnice číslo 70/220/EEC, která se týkala opatření proti znečišťování životního prostředí plyny ze zážehových motorů u osobních a lehkých užitkových motorových vozidel. Norma byla v 80. letech několikrát upravena a mimo jiné se později začala vztahovat i na vznětové motory a nákladní automobily. Závazné normy Evropské unie (EU) stanovují limitní hodnoty škodlivin ve výfukových plynech motorových vozidel a uvádějí se v gramech na ujetý kilometr. Tyto normy omezují množství oxidu uhelnatého, uhlovodíků, oxidů dusíku a pevných částic a stále se zpřísňují. Normy platné pro osobní automobily a lehká užitková vozidla se označují arabskými číslicemi, normy pro nákladní automobily a autobusy jsou označené římskými číslicemi. Směrnice se vztahují na vozidla nově uváděná na trh v Evropském hospodářském prostoru. První normou byla Euro 1, která byla zavedena v červenci 1992 s implementací od ledna 1993. Norma tehdy ještě nerozlišovala mezi zážehovým a vznětovým motorem, ale nezbytností k jejímu splnění bylo používání bezolovnatého benzinu a vozidla musela být vybavena katalyzátorem. V roce 1996 vstoupila v platnost norma Euro 2, která zavedla odlišné limity pro zážehové a vznětové motory. O čtyři roky později začala platit emisní norma Euro 3, která začala samostatně měřit emise oxidů dusíku u vznětových motorů a zavedla samostatné limity uhlovodíků a oxidu dusíku pro zážehové motory. Norma Euro 4 platná od roku 2005 se více zaměřila na škodliviny produkované vozidly se vznětovými motory. Součástí výbavy naftových vozů se staly filtry pevných částic (DPF) jejichž účelem je zachytávat pevné částice, aby se nedostávaly z výfukového potrubí do ovzduší. Norma Euro 5 od roku 2009 poprvé stanovila limit pevných částic pro zážehové motory s přímým vstřikováním a dále zpřísnila limity pevných částic ze vznětových motorů. DPF se u naftových vozů stal povinností. Od roku 2014 platí norma Euro 6 s limitem například u oxidu uhelnatého o více než 60 procent (u vznětového motoru dokonce o téměř 80 procent) nižším než ustanovila první norma Euro 1. Euro 6 také zavedla recirkulaci výfukových plynů a u naftových vozů systém AdBlue, který do zplodin vstřikuje močovinu, aby neutralizoval oxidy dusíku. Automobilový průmysl změnil emisní skandál německé automobilky Volkswagen, který vypukl v září 2015. Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) tehdy obvinila Volkswagen, že do svých vozidel s naftovým motorem instaloval software, který umožňuje skrýt skutečnou hladinu vypouštěných emisí. Z používání obdobných zařízení pro obcházení emisních testů byly později obviněny také automobilky Fiat, Nissan, Renault či BMW. Budoucností automobilového průmyslu by se měla stát elektromobilita. Unijní exekutiva chce výrazně podpořit prodej elektromobilů, pro něž by měly členské země budovat více dobíjecích stanic. Státy EU vedené českým předsednictvím se loni v říjnu shodly s europoslanci na pravidlech, která od roku 2035 prakticky znemožní prodej nových aut s klasickými spalovacími motory a Evropský parlament v úterý tuto dohodu definitivně schválil. Dohodu má ještě formálně schválit Rada EU, zastupující členské státy EU. Evropská komise (EK) však již dříve uvedla, že je pravděpodobné, že se ještě do poloviny století bude po evropských silnicích pohybovat pětina benzinových a dieselových aut a až polovina nákladních vozů se spalovacím motorem. Proto chce komise dál zpřísnit současná emisní pravidla. Přísnější emisní limity Euro 7 navrhla EK loni v listopadu. Směrnice Euro 7 sladí limity pro benzinová a naftová auta, vozidla jí budou muset vyhovovat dvakrát déle než dosavadním standardům a kromě výfuků se bude vztahovat i na brzdy a pneumatiky. Pokud návrh schválí členské státy a Evropský parlament, měla by pravidla pro nová osobní auta platit od poloviny roku 2025, pro nákladní o dva roky později. Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton tvrdí, že Euro 7 zvýší náklady na výrobu jednoho automobilu pouze o 100 až 150 eur. Automobilkám však Euro 7 vadí, nové vozy podle nich prodraží o desítky tisíc korun. Například menší modely Škody Auto, jako jsou Scala, Kamiq nebo Fabia, se podle slov ředitele vnějších vztahů Škody Michala Kadery dostanou na cenovou úroveň, za kterou budou pro zákazníky neprodejné. Výrobci také poukazují na to, že v důsledku zdražování nových aut může vozový park více zestárnout. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) už dříve řekl, že norma je pro Česko nepřijatelná. Normy, které platí na starém kontinentě, začaly přejímat také země jinde ve světě, avšak často se specifickými úpravami či s několikaletým zpožděním. V Indii například platí obdoba normy Euro 6, v Rusku Euro 5 a v Thajsku ještě norma Euro 4. Prvním africkým státem, který emisní normu přijme, se od roku 2024 stane Maroko, kde začne platit norma Euro 6. Dlouhodobým problémem je masový vývoz ojetých vozů, které již neodpovídají západním bezpečnostním ani ekologickým standardům, do rozvojových zemí. Podle studie Programu OSN na ochranu životního prostředí (UNEP) mezi lety 2015 a 2018 bylo z Evropy, Japonska a USA vyvezeno na 14 milionů ojetých vozů špatné kvality. Osmdesát procent z nich bylo prodáno do chudších zemí, víc než polovina pak putovala do Afriky. Mnoho vozů navíc bylo upraveno, aby z nich mohly být odstraněny hodnotné komponenty, například katalyzátory. Při převodu starších vozidel v ČR, které nejsou označeny jako veteráni, je nutné zaplatit jednorázovou ekologickou daň. Za vozidla, která nejsou vybavena katalyzátorem a nesplňují tak žádnou emisní normu Euro je nutné při převodu zaplatit 10.000 Kč. Za vozidla splňující pouze normu Euro 1 se platí 5000 Kč a za vozidla s normou Euro 2 je poplatek 3000 Kč. Za auta, na které se vztahují novější normy, se poplatek při převodu neplatí. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. 