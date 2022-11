EU se dohodla na zpřísnění cíle pro pohlcování uhlíku skrze lesy a půdu

in

11.11.2022 15:12

Konečně se začíná někdo zajímat více než o omezování produkce CO2 spíše o schopnost krajiny CO2 fixovat. Podle některých zdrojů člověk extenzívním zemědělstvím narušil 30% schopnosti naší planety fotosyntetizovat vzdušný CO2. Je to dobrý přístup alespoň na první pohled. Lesy však není třeba vysazovat. Pokud chceme lesy schopné pohlcovat CO2, nejlepším řešením je ponechat lesy samovolnému vývoji. Vysazovat nové lesy má smysl místo lánů řepky na biopaliva, tam ano. To by se ale musela změnit dotační a zemědělská politika

