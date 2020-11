EU uvažuje o výrazném růstu větrných elektráren na moři

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Slaunger / Flickr "Větrná energie z elektráren na moři je levná, ale vyžaduje obrovské počáteční investice," uvedl generální ředitel průmyslové skupiny WindEurope Giles Dickson.

Evropská unie zvažuje, že by v rámci plánu, který počítá s klimatickou neutralitou do poloviny století, zvýšila do konce tohoto desetiletí kapacitu větrných elektráren na moři pětinásobně a do roku 2050 až 25násobně. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na návrh strategie Evropské komise, do kterého měla možnost nahlédnout. Splnění cíle si vyžádá investice 789 miliard eur (17,6 bilionu Kč).

EU se v současnosti na celosvětové kapacitě větrných elektráren na moři podílí 42 procenty. Podle návrhu by se měla unie zaměřit na to, aby do roku 2030 stoupla kapacita větrných elektráren na moři na 60 gigawattů (GW) a do roku 2050 až na 300 GW. Nyní činí 12 GW.

Technologie větrných elektráren podle prohlášení nyní umožňuje vyrábět čistou energii za nižší cenu než v případě jakýchkoliv fosilních paliv. Strategie má být zveřejněná 18. listopadu, návrh se ale ještě může změnit, připomíná Reuters.

Návrh také zahrnuje plán, aby se kapacita výroby elektřiny za využití vln a přílivu do roku 2050 zvýšila na 60 GW. Podle EK navýšení kapacity jak větrných elektráren, tak přílivových elektráren znamená pro toto odvětví masivní změnu za necelých 30 let a takovou rychlost změny, která v minulosti neměla obdobu u žádné jiné energetické technologie.

Kromě vysokých investic si to vyžádá také úpravu současných politik jednotlivých zemí. Ta nyní počítá s tím, že kapacita větrných elektráren na moři do roku 2050 stoupne jen na 90 GW.

"Větrná energie z elektráren na moři je levná, ale vyžaduje obrovské počáteční investice," uvedl generální ředitel průmyslové skupiny WindEurope Giles Dickson. Upozornil také, že je potřeba zajistit, aby projekty měly stabilní příjem.

Návrh EU počítá se zárukami nebo dohodami o nákupu elektřiny, které by mohly tuto stabilitu zajistit. Nové projekty by také mohl podpořit koronavirový fond pro oživení ekonomik EU, který má mít k dispozici 750 miliard eur.

